"بوينج" تعلن إيقاف التصنيع في مصنعها بسياتل لمدة 14 يومًا

فياض الخريجي: أعلنت شركة بوينج تعليقًا مؤقتًا لعمليات الإنتاج بمصنعها في سياتل الأمريكية لمدة 14 يومًا في ظل حالة الطوارئ وانتشار فيروس كورونا المستجد في ولاية واشنطن.
ويأتي التعليق لضمان سلامة الموظفين وأسرهم ومجتمعهم المحلي.
فياض الخريجي: أعلنت شركة بوينج تعليقًا مؤقتًا لعمليات الإنتاج بمصنعها في سياتل الأمريكية لمدة 14 يومًا في ظل حالة الطوارئ وانتشار فيروس كورونا المستجد في ولاية واشنطن.
ويأتي التعليق لضمان سلامة الموظفين وأسرهم ومجتمعهم المحلي.
بوينج فيروس كورونا الجديد
فياض الخريجي: أعلنت شركة بوينج تعليقًا مؤقتًا لعمليات الإنتاج بمصنعها في سياتل الأمريكية لمدة 14 يومًا في ظل حالة الطوارئ وانتشار فيروس كورونا المستجد في ولاية واشنطن.
ويأتي التعليق لضمان سلامة الموظفين وأسرهم ومجتمعهم المحلي.
فياض الخريجي: أعلنت شركة بوينج تعليقًا مؤقتًا لعمليات الإنتاج بمصنعها في سياتل الأمريكية لمدة 14 يومًا في ظل حالة الطوارئ وانتشار فيروس كورونا المستجد في ولاية واشنطن.
ويأتي التعليق لضمان سلامة الموظفين وأسرهم ومجتمعهم المحلي.