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"بوينج" تعلن إيقاف التصنيع في مصنعها بسياتل لمدة 14 يومًا

فياض الخريجي: أعلنت شركة بوينج تعليقًا مؤقتًا لعمليات الإنتاج بمصنعها في سياتل الأمريكية لمدة 14 يومًا في ظل حالة الطوارئ وانتشار فيروس كورونا المستجد في ولاية واشنطن.

ويأتي التعليق لضمان سلامة الموظفين وأسرهم ومجتمعهم المحلي.

بوينج فيروس كورونا الجديد

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"بوينج" تعلن إيقاف التصنيع في مصنعها بسياتل لمدة 14 يومًا
سبق

فياض الخريجي: أعلنت شركة بوينج تعليقًا مؤقتًا لعمليات الإنتاج بمصنعها في سياتل الأمريكية لمدة 14 يومًا في ظل حالة الطوارئ وانتشار فيروس كورونا المستجد في ولاية واشنطن.

ويأتي التعليق لضمان سلامة الموظفين وأسرهم ومجتمعهم المحلي.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
11:39 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
12:01 AM

"بوينج" تعلن إيقاف التصنيع في مصنعها بسياتل لمدة 14 يومًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فياض الخريجي: أعلنت شركة بوينج تعليقًا مؤقتًا لعمليات الإنتاج بمصنعها في سياتل الأمريكية لمدة 14 يومًا في ظل حالة الطوارئ وانتشار فيروس كورونا المستجد في ولاية واشنطن.

ويأتي التعليق لضمان سلامة الموظفين وأسرهم ومجتمعهم المحلي.

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