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4 آلاف عملية صيانة لضمان جودة الكهرباء بالمسجد الحرام

ضمن الخطة السنوية لأعمال الصيانة قبل بداية كل عام

تسخّر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة جهودها لضمان جودة الأعمال الكهربائية بالمسجد الحرام وتشغيلها وفق المواصفات المعتمدة لها على مدار الساعة، وذلك وفق خطط ممنهجة ومدروسة.

وتُعتمد الخطة السنوية لأعمال الصيانة قبل بداية كل عام لموثوقية التغذية الكهربائية خلال العام وخاصة أثناء المواسم، تتضمن أكثر من 4000 عملية صيانة عبر فريق متخصص وذي كفاءة عالية من المهندسين والفنيين البالغ عددهم أكثر من 300 مهندس وفني.

وترتكز تغذية المسجد الحرام على 4 محطات رئيسة قادمة من الشركة السعودية للكهرباء بجهد متوسط (13.8 ك ف) ومجموع أحمال يصل إلى (112) م.ف.أ، حيث يتم تغذية محطتين رئيستين بالجهد المتوسط ويتم الربط بينها من خلال نظام المراقبة والتحكم (CCMS) حيث يضمن بقاء التغذية في حال فقدان أي مغذٍّ من شركة الكهرباء.

وفي حال فقدان التغذية لمغذيَينِ من شركة الكهرباء يقوم نظام المراقبة والتحكم بتشغيل محطة التغذية الاحتياطية أوتوماتيكياً من خلال 8 مولدات بقدرة إجمالية تبلغ 32 ميجا وات وبمدة لا تتجاوز الدقيقتين كحد أقصى، كما يتم تخفيض الجهد الكهربائي المتوسط من (13.8) ك ف إلى جهد كهربائي منخفض (400) عن طريق 40 محولاً كهربائياً موزعة على 13 محطة كهربائية فرعية.

وتحتوي كل محطة على لوحات رئيسة (MDB) ولوحات فرعية ولوحات أحمال متنوعة يصل عددها إلى أكثر من 1348 لوحة كهربائية تغذي ما يصل إلى 120 ألف وحدة إنارة متنوعة داخلية وخارجية، و2600 مروحة متنوعة، و250 مروحة رذاذ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 آلاف عملية صيانة لضمان جودة الكهرباء بالمسجد الحرام
سبق

تسخّر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة جهودها لضمان جودة الأعمال الكهربائية بالمسجد الحرام وتشغيلها وفق المواصفات المعتمدة لها على مدار الساعة، وذلك وفق خطط ممنهجة ومدروسة.

وتُعتمد الخطة السنوية لأعمال الصيانة قبل بداية كل عام لموثوقية التغذية الكهربائية خلال العام وخاصة أثناء المواسم، تتضمن أكثر من 4000 عملية صيانة عبر فريق متخصص وذي كفاءة عالية من المهندسين والفنيين البالغ عددهم أكثر من 300 مهندس وفني.

وترتكز تغذية المسجد الحرام على 4 محطات رئيسة قادمة من الشركة السعودية للكهرباء بجهد متوسط (13.8 ك ف) ومجموع أحمال يصل إلى (112) م.ف.أ، حيث يتم تغذية محطتين رئيستين بالجهد المتوسط ويتم الربط بينها من خلال نظام المراقبة والتحكم (CCMS) حيث يضمن بقاء التغذية في حال فقدان أي مغذٍّ من شركة الكهرباء.

وفي حال فقدان التغذية لمغذيَينِ من شركة الكهرباء يقوم نظام المراقبة والتحكم بتشغيل محطة التغذية الاحتياطية أوتوماتيكياً من خلال 8 مولدات بقدرة إجمالية تبلغ 32 ميجا وات وبمدة لا تتجاوز الدقيقتين كحد أقصى، كما يتم تخفيض الجهد الكهربائي المتوسط من (13.8) ك ف إلى جهد كهربائي منخفض (400) عن طريق 40 محولاً كهربائياً موزعة على 13 محطة كهربائية فرعية.

وتحتوي كل محطة على لوحات رئيسة (MDB) ولوحات فرعية ولوحات أحمال متنوعة يصل عددها إلى أكثر من 1348 لوحة كهربائية تغذي ما يصل إلى 120 ألف وحدة إنارة متنوعة داخلية وخارجية، و2600 مروحة متنوعة، و250 مروحة رذاذ.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
04:48 PM

4 آلاف عملية صيانة لضمان جودة الكهرباء بالمسجد الحرام

ضمن الخطة السنوية لأعمال الصيانة قبل بداية كل عام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تسخّر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة جهودها لضمان جودة الأعمال الكهربائية بالمسجد الحرام وتشغيلها وفق المواصفات المعتمدة لها على مدار الساعة، وذلك وفق خطط ممنهجة ومدروسة.

وتُعتمد الخطة السنوية لأعمال الصيانة قبل بداية كل عام لموثوقية التغذية الكهربائية خلال العام وخاصة أثناء المواسم، تتضمن أكثر من 4000 عملية صيانة عبر فريق متخصص وذي كفاءة عالية من المهندسين والفنيين البالغ عددهم أكثر من 300 مهندس وفني.

وترتكز تغذية المسجد الحرام على 4 محطات رئيسة قادمة من الشركة السعودية للكهرباء بجهد متوسط (13.8 ك ف) ومجموع أحمال يصل إلى (112) م.ف.أ، حيث يتم تغذية محطتين رئيستين بالجهد المتوسط ويتم الربط بينها من خلال نظام المراقبة والتحكم (CCMS) حيث يضمن بقاء التغذية في حال فقدان أي مغذٍّ من شركة الكهرباء.

وفي حال فقدان التغذية لمغذيَينِ من شركة الكهرباء يقوم نظام المراقبة والتحكم بتشغيل محطة التغذية الاحتياطية أوتوماتيكياً من خلال 8 مولدات بقدرة إجمالية تبلغ 32 ميجا وات وبمدة لا تتجاوز الدقيقتين كحد أقصى، كما يتم تخفيض الجهد الكهربائي المتوسط من (13.8) ك ف إلى جهد كهربائي منخفض (400) عن طريق 40 محولاً كهربائياً موزعة على 13 محطة كهربائية فرعية.

وتحتوي كل محطة على لوحات رئيسة (MDB) ولوحات فرعية ولوحات أحمال متنوعة يصل عددها إلى أكثر من 1348 لوحة كهربائية تغذي ما يصل إلى 120 ألف وحدة إنارة متنوعة داخلية وخارجية، و2600 مروحة متنوعة، و250 مروحة رذاذ.

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