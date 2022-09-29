ملك البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق له

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بقصر الصافرية، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.

ونقل سموه لملك البحرين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل ‎سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، - حفظهما الله ـ.

ورحب الملك حمد بن عيسى بسموه، منوهاً بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط ‎البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.

كما حمل جلالته سموه تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ.

حضر الاستقبال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.



كما استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بقصر الصافرية، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.

ونقل سموه خلال الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد ـ ‎حفظهما الله ـ لسمو ولي عهد مملكة البحرين، الذي حمله تحياته وتقديره لهما ـ أيدهما الله ـ.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية، وبحث العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

وقد أقام ولي عهد مملكة البحرين، مأدبة غداء، تكريماً للأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق.

واستقبل الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني بمملكة البحرين، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، حيث تم تبادل الأحاديث الودية وجرى استعراض ‎العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.



