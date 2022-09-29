النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ملك البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق له

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بقصر الصافرية، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.

ونقل سموه لملك البحرين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل ‎سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، - حفظهما الله ـ.

ورحب الملك حمد بن عيسى بسموه، منوهاً بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط ‎البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.

كما حمل جلالته سموه تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ.

حضر الاستقبال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.


كما استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بقصر الصافرية، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.

ونقل سموه خلال الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد ـ ‎حفظهما الله ـ لسمو ولي عهد مملكة البحرين، الذي حمله تحياته وتقديره لهما ـ أيدهما الله ـ.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية، وبحث العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

وقد أقام ولي عهد مملكة البحرين، مأدبة غداء، تكريماً للأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق.

واستقبل الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني بمملكة البحرين، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، حيث تم تبادل الأحاديث الودية وجرى استعراض ‎العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ملك البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق له
سبق

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بقصر الصافرية، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.

ونقل سموه لملك البحرين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل ‎سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، - حفظهما الله ـ.

ورحب الملك حمد بن عيسى بسموه، منوهاً بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط ‎البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.

كما حمل جلالته سموه تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ.

حضر الاستقبال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.


كما استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بقصر الصافرية، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.

ونقل سموه خلال الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد ـ ‎حفظهما الله ـ لسمو ولي عهد مملكة البحرين، الذي حمله تحياته وتقديره لهما ـ أيدهما الله ـ.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية، وبحث العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

وقد أقام ولي عهد مملكة البحرين، مأدبة غداء، تكريماً للأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق.

واستقبل الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني بمملكة البحرين، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، حيث تم تبادل الأحاديث الودية وجرى استعراض ‎العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.


29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
09:12 PM

ملك البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق له

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
0
796

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بقصر الصافرية، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.

ونقل سموه لملك البحرين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل ‎سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، - حفظهما الله ـ.

ورحب الملك حمد بن عيسى بسموه، منوهاً بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط ‎البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.

كما حمل جلالته سموه تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ.

حضر الاستقبال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.


كما استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بقصر الصافرية، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.

ونقل سموه خلال الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد ـ ‎حفظهما الله ـ لسمو ولي عهد مملكة البحرين، الذي حمله تحياته وتقديره لهما ـ أيدهما الله ـ.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية، وبحث العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

وقد أقام ولي عهد مملكة البحرين، مأدبة غداء، تكريماً للأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق.

واستقبل الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني بمملكة البحرين، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، حيث تم تبادل الأحاديث الودية وجرى استعراض ‎العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.


اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,080
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,771
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,947
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,371

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة