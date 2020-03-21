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فرنسا والبرازيل تطالبان بتأجيل أولمبياد طوكيو

شدَّد الاتحاد الفرنسي للسباحة اليوم السبت مطالبته بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، في خطوة تزيد من الضغوط على اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال الاتحاد في بيان، أصدره عقب اجتماع للجنته التنفيذية عبر تقنية الاتصال الفيديو: "إن السياق الحالي لا يسمح بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 بشكل صحيح". علمًا بأنها مقررة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس.

ودعا الاتحاد الفرنسي اللجنة الأولمبية الدولية إلى "دراسة إمكانية التأجيل"، معتبرًا أن التدابير المتخذة عالميًّا حاليًا، التي تفرض قيودًا واسعة على حركة التنقل والسفر "تعني أنه لا يمكن ضمان الإنصاف الرياضي من حيث الاستعداد لهذه المسابقة".

وجاءت دعوة الاتحاد الفرنسي بعد ساعات من دعوة مماثلة للاتحاد الأمريكي مساء أمس الجمعة.

كما طالبت البرازيل بتأجيل المنافسات، وقال باولو واندرلي، رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية: "كلاعب جودوكا، ومدرب سابق، أعلم أن حلم كل رياضي هو الذهاب إلى الأولمبياد في أفضل حالة ممكنة". وأضاف: "من الواضح حاليًا أن إقامة الأولمبياد هذا العام ستعيق هذا الحلم عن إمكانية تحقيقه".

وشددت اللجنة البرازيلية على ثقتها باللجنة الأولمبية الدولية، لكنها قالت إن التأجيل هو الحل الأمثل.

وتصر اللجنة الأولمبية الدولية والمسؤولون اليابانيون حتى الآن على تأكيد المُضي في التحضيرات لإقامة دورة الألعاب الأولمبية في موعدها.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية هذا الأسبوع إنه يجري البحث في "سيناريوهات متعددة"، مؤكدًا أن أي قرار من الآن بشأن مصير الألعاب سابق لأوانه.

فيروس كورونا الجديد فرنسا البرازيل أولمبياد طوكيو

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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فرنسا والبرازيل تطالبان بتأجيل أولمبياد طوكيو
سبق

شدَّد الاتحاد الفرنسي للسباحة اليوم السبت مطالبته بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، في خطوة تزيد من الضغوط على اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال الاتحاد في بيان، أصدره عقب اجتماع للجنته التنفيذية عبر تقنية الاتصال الفيديو: "إن السياق الحالي لا يسمح بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 بشكل صحيح". علمًا بأنها مقررة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس.

ودعا الاتحاد الفرنسي اللجنة الأولمبية الدولية إلى "دراسة إمكانية التأجيل"، معتبرًا أن التدابير المتخذة عالميًّا حاليًا، التي تفرض قيودًا واسعة على حركة التنقل والسفر "تعني أنه لا يمكن ضمان الإنصاف الرياضي من حيث الاستعداد لهذه المسابقة".

وجاءت دعوة الاتحاد الفرنسي بعد ساعات من دعوة مماثلة للاتحاد الأمريكي مساء أمس الجمعة.

كما طالبت البرازيل بتأجيل المنافسات، وقال باولو واندرلي، رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية: "كلاعب جودوكا، ومدرب سابق، أعلم أن حلم كل رياضي هو الذهاب إلى الأولمبياد في أفضل حالة ممكنة". وأضاف: "من الواضح حاليًا أن إقامة الأولمبياد هذا العام ستعيق هذا الحلم عن إمكانية تحقيقه".

وشددت اللجنة البرازيلية على ثقتها باللجنة الأولمبية الدولية، لكنها قالت إن التأجيل هو الحل الأمثل.

وتصر اللجنة الأولمبية الدولية والمسؤولون اليابانيون حتى الآن على تأكيد المُضي في التحضيرات لإقامة دورة الألعاب الأولمبية في موعدها.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية هذا الأسبوع إنه يجري البحث في "سيناريوهات متعددة"، مؤكدًا أن أي قرار من الآن بشأن مصير الألعاب سابق لأوانه.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
08:38 PM

فرنسا والبرازيل تطالبان بتأجيل أولمبياد طوكيو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدَّد الاتحاد الفرنسي للسباحة اليوم السبت مطالبته بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، في خطوة تزيد من الضغوط على اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال الاتحاد في بيان، أصدره عقب اجتماع للجنته التنفيذية عبر تقنية الاتصال الفيديو: "إن السياق الحالي لا يسمح بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 بشكل صحيح". علمًا بأنها مقررة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس.

ودعا الاتحاد الفرنسي اللجنة الأولمبية الدولية إلى "دراسة إمكانية التأجيل"، معتبرًا أن التدابير المتخذة عالميًّا حاليًا، التي تفرض قيودًا واسعة على حركة التنقل والسفر "تعني أنه لا يمكن ضمان الإنصاف الرياضي من حيث الاستعداد لهذه المسابقة".

وجاءت دعوة الاتحاد الفرنسي بعد ساعات من دعوة مماثلة للاتحاد الأمريكي مساء أمس الجمعة.

كما طالبت البرازيل بتأجيل المنافسات، وقال باولو واندرلي، رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية: "كلاعب جودوكا، ومدرب سابق، أعلم أن حلم كل رياضي هو الذهاب إلى الأولمبياد في أفضل حالة ممكنة". وأضاف: "من الواضح حاليًا أن إقامة الأولمبياد هذا العام ستعيق هذا الحلم عن إمكانية تحقيقه".

وشددت اللجنة البرازيلية على ثقتها باللجنة الأولمبية الدولية، لكنها قالت إن التأجيل هو الحل الأمثل.

وتصر اللجنة الأولمبية الدولية والمسؤولون اليابانيون حتى الآن على تأكيد المُضي في التحضيرات لإقامة دورة الألعاب الأولمبية في موعدها.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية هذا الأسبوع إنه يجري البحث في "سيناريوهات متعددة"، مؤكدًا أن أي قرار من الآن بشأن مصير الألعاب سابق لأوانه.

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