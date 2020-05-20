1844 حالة شفاء من فيروس "كورونا" اليوم.. والمؤشرات الإيجابية تتواصل

الحالات النشطة تنخفض بشكل ملحوظ خلال أيام

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن ارتفاع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 ارتفاعاً قياسياً جديداً، ليتجاوز الإجمالي 33478 حالة في المملكة،‏ بحسب إعلان المتحدث باسم وزارة الصحة اليوم والذي أوضح أن الحالات الجديدة للتعافي بلغت: 1844 .

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي، بعد تواصل القفزات الكبيرة خلال الأيام الماضية في حالات التعافي، حيث سجلت المملكة أرقاماً كبيرة في حالات التعافي.