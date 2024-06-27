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"آل الشيخ" يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن خطر المخدرات على الفرد والمجتمع

يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتوعية أفراد المجتمع بكل ما ينفعهم في أمور دينهم

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جميع الخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة يوم غد، للحديث عن "خطر المخدرات والمسكرات وضررها على الفرد والمجتمع".

يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتوعية أفراد المجتمع بكل ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم.

ويدل توجيه الوزير "آل الشيخ" على مدى استشعار أهمية دور منابر الجمعة ومسؤولية من يعتليها في توعية المجتمع والحرص على حمايته، وبذل الأسباب الإرشادية للتصدي لخطر المخدرات وشرها المستطير للحد من أضرارها الصحية، والاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية، والتأكيد على أهمية الدور الوقائي للفرد والمجتمع.

يُذكر أن هذا التوجيه يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفق توجيهات القيادة الرشيدة، لمواكبة الأحداث التي تهم المجتمع، والتوعية والإرشاد بالأخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.

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"آل الشيخ" يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن خطر المخدرات على الفرد والمجتمع
سبق

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جميع الخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة يوم غد، للحديث عن "خطر المخدرات والمسكرات وضررها على الفرد والمجتمع".

يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتوعية أفراد المجتمع بكل ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم.

ويدل توجيه الوزير "آل الشيخ" على مدى استشعار أهمية دور منابر الجمعة ومسؤولية من يعتليها في توعية المجتمع والحرص على حمايته، وبذل الأسباب الإرشادية للتصدي لخطر المخدرات وشرها المستطير للحد من أضرارها الصحية، والاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية، والتأكيد على أهمية الدور الوقائي للفرد والمجتمع.

يُذكر أن هذا التوجيه يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفق توجيهات القيادة الرشيدة، لمواكبة الأحداث التي تهم المجتمع، والتوعية والإرشاد بالأخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
12:33 PM

"آل الشيخ" يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن خطر المخدرات على الفرد والمجتمع

يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتوعية أفراد المجتمع بكل ما ينفعهم في أمور دينهم

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عبدالله العنزي - الرياض
0
182

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جميع الخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة يوم غد، للحديث عن "خطر المخدرات والمسكرات وضررها على الفرد والمجتمع".

يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتوعية أفراد المجتمع بكل ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم.

ويدل توجيه الوزير "آل الشيخ" على مدى استشعار أهمية دور منابر الجمعة ومسؤولية من يعتليها في توعية المجتمع والحرص على حمايته، وبذل الأسباب الإرشادية للتصدي لخطر المخدرات وشرها المستطير للحد من أضرارها الصحية، والاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية، والتأكيد على أهمية الدور الوقائي للفرد والمجتمع.

يُذكر أن هذا التوجيه يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفق توجيهات القيادة الرشيدة، لمواكبة الأحداث التي تهم المجتمع، والتوعية والإرشاد بالأخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.

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