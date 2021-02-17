النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"قطاع طرق" يخطفون مئات التلاميذ ومعلميهم في نيجيريا

خلال هجوم استهدف معهدًا حكوميًّا الليلة الماضية

اقتحم مسلحون مساء الثلاثاء، مدرسة داخلية في ولاية النيجر بشمال نيجيريا، خطفوا منها "مئات التلاميذ" والعديد من المعلمين؛ وفق مسؤول محلي ومصدر أمني.

وقال مسؤول محلي في المنطقة طلب عدم الكشف عن هويته، بحسب "فرانس برس": قطاع الطرق دخلوا المعهد الحكومي في كاغارا الليلة الماضية وخطفوا مئات التلاميذ ومعلميهم.

وأضاف: أحد الموظفين وعدد من التلاميذ تمكنوا من الفرار، وطاقم المدرسة أكد مقتل تلميذ خلال الهجوم.‎

يُذكر أن جرائم الاختطاف الجماعي شائعة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. وفي بعض الأحيان يقوم بها إرهابيون متطرفون؛ حيث يجبرون النساء على الزواج من مقاتليهم ويستخدمون الرهائن الآخرين كعمال.

وفي أوقات أخرى، تتم عمليات الاختطاف من قِبَل عصابات إجرامية مقابل فدية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"قطاع طرق" يخطفون مئات التلاميذ ومعلميهم في نيجيريا
سبق

اقتحم مسلحون مساء الثلاثاء، مدرسة داخلية في ولاية النيجر بشمال نيجيريا، خطفوا منها "مئات التلاميذ" والعديد من المعلمين؛ وفق مسؤول محلي ومصدر أمني.

وقال مسؤول محلي في المنطقة طلب عدم الكشف عن هويته، بحسب "فرانس برس": قطاع الطرق دخلوا المعهد الحكومي في كاغارا الليلة الماضية وخطفوا مئات التلاميذ ومعلميهم.

وأضاف: أحد الموظفين وعدد من التلاميذ تمكنوا من الفرار، وطاقم المدرسة أكد مقتل تلميذ خلال الهجوم.‎

يُذكر أن جرائم الاختطاف الجماعي شائعة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. وفي بعض الأحيان يقوم بها إرهابيون متطرفون؛ حيث يجبرون النساء على الزواج من مقاتليهم ويستخدمون الرهائن الآخرين كعمال.

وفي أوقات أخرى، تتم عمليات الاختطاف من قِبَل عصابات إجرامية مقابل فدية.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
01:38 PM

"قطاع طرق" يخطفون مئات التلاميذ ومعلميهم في نيجيريا

خلال هجوم استهدف معهدًا حكوميًّا الليلة الماضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
600

اقتحم مسلحون مساء الثلاثاء، مدرسة داخلية في ولاية النيجر بشمال نيجيريا، خطفوا منها "مئات التلاميذ" والعديد من المعلمين؛ وفق مسؤول محلي ومصدر أمني.

وقال مسؤول محلي في المنطقة طلب عدم الكشف عن هويته، بحسب "فرانس برس": قطاع الطرق دخلوا المعهد الحكومي في كاغارا الليلة الماضية وخطفوا مئات التلاميذ ومعلميهم.

وأضاف: أحد الموظفين وعدد من التلاميذ تمكنوا من الفرار، وطاقم المدرسة أكد مقتل تلميذ خلال الهجوم.‎

يُذكر أن جرائم الاختطاف الجماعي شائعة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. وفي بعض الأحيان يقوم بها إرهابيون متطرفون؛ حيث يجبرون النساء على الزواج من مقاتليهم ويستخدمون الرهائن الآخرين كعمال.

وفي أوقات أخرى، تتم عمليات الاختطاف من قِبَل عصابات إجرامية مقابل فدية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,187
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,561
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,925
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,566

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة