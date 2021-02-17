"قطاع طرق" يخطفون مئات التلاميذ ومعلميهم في نيجيريا

خلال هجوم استهدف معهدًا حكوميًّا الليلة الماضية

اقتحم مسلحون مساء الثلاثاء، مدرسة داخلية في ولاية النيجر بشمال نيجيريا، خطفوا منها "مئات التلاميذ" والعديد من المعلمين؛ وفق مسؤول محلي ومصدر أمني.

وقال مسؤول محلي في المنطقة طلب عدم الكشف عن هويته، بحسب "فرانس برس": قطاع الطرق دخلوا المعهد الحكومي في كاغارا الليلة الماضية وخطفوا مئات التلاميذ ومعلميهم.

وأضاف: أحد الموظفين وعدد من التلاميذ تمكنوا من الفرار، وطاقم المدرسة أكد مقتل تلميذ خلال الهجوم.‎

يُذكر أن جرائم الاختطاف الجماعي شائعة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. وفي بعض الأحيان يقوم بها إرهابيون متطرفون؛ حيث يجبرون النساء على الزواج من مقاتليهم ويستخدمون الرهائن الآخرين كعمال.

وفي أوقات أخرى، تتم عمليات الاختطاف من قِبَل عصابات إجرامية مقابل فدية.