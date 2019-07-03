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مستشفى النور التخصصي ينظم فاعلية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

اشتملت على معرض توعوي

نظمت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية، فعالية "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لعام 2019م"، بمستشفى النور التخصصي، وبرعاية مدير المستشفى الدكتور فواز الجهني، ومشاركة عدة أقسام داخلية وجهات خارجية.

واشتملت الفعالية على معرض توعوي حول التعريف بأضرار المخدرات ومتعاطيها، وتعريف الأسر المشاركة بالفعالية على العلامات الدالة حال تعاطي أحد أفرادها لا قدّر الله؛ لحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة وكيفية العلاج منها. وشارك برنامج مكافحة التدخين بصحة مكة بمعرض تعريفي ضمن الفعالية.

وقال مدير المستشفى: إن إقامة فعالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يأتي ضمن إطار جهود وزارة الصحة للتوعية بأضرار المخدرات، وأهمية الدور الوقائي والأمني والاجتماعي والاقتصادي على حد سواء.

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مستشفى النور التخصصي ينظم فاعلية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
سبق

نظمت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية، فعالية "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لعام 2019م"، بمستشفى النور التخصصي، وبرعاية مدير المستشفى الدكتور فواز الجهني، ومشاركة عدة أقسام داخلية وجهات خارجية.

واشتملت الفعالية على معرض توعوي حول التعريف بأضرار المخدرات ومتعاطيها، وتعريف الأسر المشاركة بالفعالية على العلامات الدالة حال تعاطي أحد أفرادها لا قدّر الله؛ لحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة وكيفية العلاج منها. وشارك برنامج مكافحة التدخين بصحة مكة بمعرض تعريفي ضمن الفعالية.

وقال مدير المستشفى: إن إقامة فعالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يأتي ضمن إطار جهود وزارة الصحة للتوعية بأضرار المخدرات، وأهمية الدور الوقائي والأمني والاجتماعي والاقتصادي على حد سواء.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
06:58 PM

مستشفى النور التخصصي ينظم فاعلية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

اشتملت على معرض توعوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نظمت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية، فعالية "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لعام 2019م"، بمستشفى النور التخصصي، وبرعاية مدير المستشفى الدكتور فواز الجهني، ومشاركة عدة أقسام داخلية وجهات خارجية.

واشتملت الفعالية على معرض توعوي حول التعريف بأضرار المخدرات ومتعاطيها، وتعريف الأسر المشاركة بالفعالية على العلامات الدالة حال تعاطي أحد أفرادها لا قدّر الله؛ لحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة وكيفية العلاج منها. وشارك برنامج مكافحة التدخين بصحة مكة بمعرض تعريفي ضمن الفعالية.

وقال مدير المستشفى: إن إقامة فعالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يأتي ضمن إطار جهود وزارة الصحة للتوعية بأضرار المخدرات، وأهمية الدور الوقائي والأمني والاجتماعي والاقتصادي على حد سواء.

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200 مليون

26 ديسمبر
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