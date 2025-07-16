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ارتفاع عدد وفيات كورونا بالطائف لـ59.. والتعافي وصل 6037 حالة

سجلت خلال 24 ساعة 102 إصابة جديدة والإجمالي 8220

ارتفعت أعداد الوفيات من المُصابين بفيروس كورونا المُستجدّ على مستوى "الطائف"، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ حيث سُجلت 5 وفيات، ليصل العدد الإجمالي إلى 59 وفاة حتى اليوم منذُ بدء الجائحة.

يأتي هذا فيما لا زالت المحافظة تُسجل أرقامًا يومية من حيث الإصابة بالفيروس بعد تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عدد 102 إصابة جديدة، بإجمالي بلغ 8220 إصابة، وفق تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية.

على جانب آخر سجلت المحافظة 213 حالة تعافٍ جديدة، ليصل الإجمالي إلى 6037 حالة تعافٍ، وفي المُقابل لا زال 2124 مُصابًا يتلقّون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع عدد وفيات كورونا بالطائف لـ59.. والتعافي وصل 6037 حالة
سبق

ارتفعت أعداد الوفيات من المُصابين بفيروس كورونا المُستجدّ على مستوى "الطائف"، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ حيث سُجلت 5 وفيات، ليصل العدد الإجمالي إلى 59 وفاة حتى اليوم منذُ بدء الجائحة.

يأتي هذا فيما لا زالت المحافظة تُسجل أرقامًا يومية من حيث الإصابة بالفيروس بعد تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عدد 102 إصابة جديدة، بإجمالي بلغ 8220 إصابة، وفق تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية.

على جانب آخر سجلت المحافظة 213 حالة تعافٍ جديدة، ليصل الإجمالي إلى 6037 حالة تعافٍ، وفي المُقابل لا زال 2124 مُصابًا يتلقّون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
07:21 PM

ارتفاع عدد وفيات كورونا بالطائف لـ59.. والتعافي وصل 6037 حالة

سجلت خلال 24 ساعة 102 إصابة جديدة والإجمالي 8220

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فهد العتيبي - الطائف
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1,087

ارتفعت أعداد الوفيات من المُصابين بفيروس كورونا المُستجدّ على مستوى "الطائف"، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ حيث سُجلت 5 وفيات، ليصل العدد الإجمالي إلى 59 وفاة حتى اليوم منذُ بدء الجائحة.

يأتي هذا فيما لا زالت المحافظة تُسجل أرقامًا يومية من حيث الإصابة بالفيروس بعد تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عدد 102 إصابة جديدة، بإجمالي بلغ 8220 إصابة، وفق تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية.

على جانب آخر سجلت المحافظة 213 حالة تعافٍ جديدة، ليصل الإجمالي إلى 6037 حالة تعافٍ، وفي المُقابل لا زال 2124 مُصابًا يتلقّون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.

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