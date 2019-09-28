النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مشهد ساحر من مكة.. السحب تغازل برج الساعة وهلاله يعتلي غيومها

لقطتان وثَّقهما شابّان من أعلى قمة أحد الجبال المحيطة بالحرم في الصباح

التقط شابان، صباح اليوم السبت، صورتين جويّتين لبرج الساعة بمكة المكرمة أظهرتا الغيوم المنخفضة وهي تعانق البرج في منظر بديع ومهيب.

وكشف المصوران: عمار الأمير: ومحمد البستناتي لـ"سبق"؛ قصة التقاطهما للصورتين؛ وأكدا أنهما التُقطتا من أعلى قمة أحد الجبال المحيطة بالمسجد الحرام، صباح اليوم؛ حيث الغيوم المنخفضة تغطي برج الساعة بمكة المكرمة؛ ما جعلهما يحرصان على توثيق صور السُّحب وهي تعلو منطقة البرج، ويظهر هلال الساعة وهو يعلو تلك الغيوم المنخفضة في منظر بديع يحكي جمال المكان، أطهر البقاع على وجه الأرض.

من جانبه قال المصور عمار الأمير: "الصورتان التُقطتا لأجواء مكة المكرمة صباح هذا اليوم عند الساعة ٧:٣٠ صباحاً"، مشيراً إلى أنه يحرص على تصوير وتوثيق معالم مكة المكرمة ومناخها وجبالها والمسجد الحرام منذ ١٥ عاماً، ويتابع أحوال الطقس بشكل يومي على مدار العام لالتقاط صور تحكي عن جمال مكة المكرمة وإظهارها للعالم بما يليق بمكانتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مشهد ساحر من مكة.. السحب تغازل برج الساعة وهلاله يعتلي غيومها
سبق

التقط شابان، صباح اليوم السبت، صورتين جويّتين لبرج الساعة بمكة المكرمة أظهرتا الغيوم المنخفضة وهي تعانق البرج في منظر بديع ومهيب.

وكشف المصوران: عمار الأمير: ومحمد البستناتي لـ"سبق"؛ قصة التقاطهما للصورتين؛ وأكدا أنهما التُقطتا من أعلى قمة أحد الجبال المحيطة بالمسجد الحرام، صباح اليوم؛ حيث الغيوم المنخفضة تغطي برج الساعة بمكة المكرمة؛ ما جعلهما يحرصان على توثيق صور السُّحب وهي تعلو منطقة البرج، ويظهر هلال الساعة وهو يعلو تلك الغيوم المنخفضة في منظر بديع يحكي جمال المكان، أطهر البقاع على وجه الأرض.

من جانبه قال المصور عمار الأمير: "الصورتان التُقطتا لأجواء مكة المكرمة صباح هذا اليوم عند الساعة ٧:٣٠ صباحاً"، مشيراً إلى أنه يحرص على تصوير وتوثيق معالم مكة المكرمة ومناخها وجبالها والمسجد الحرام منذ ١٥ عاماً، ويتابع أحوال الطقس بشكل يومي على مدار العام لالتقاط صور تحكي عن جمال مكة المكرمة وإظهارها للعالم بما يليق بمكانتها.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
02:19 PM

مشهد ساحر من مكة.. السحب تغازل برج الساعة وهلاله يعتلي غيومها

لقطتان وثَّقهما شابّان من أعلى قمة أحد الجبال المحيطة بالحرم في الصباح

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
14,325

التقط شابان، صباح اليوم السبت، صورتين جويّتين لبرج الساعة بمكة المكرمة أظهرتا الغيوم المنخفضة وهي تعانق البرج في منظر بديع ومهيب.

وكشف المصوران: عمار الأمير: ومحمد البستناتي لـ"سبق"؛ قصة التقاطهما للصورتين؛ وأكدا أنهما التُقطتا من أعلى قمة أحد الجبال المحيطة بالمسجد الحرام، صباح اليوم؛ حيث الغيوم المنخفضة تغطي برج الساعة بمكة المكرمة؛ ما جعلهما يحرصان على توثيق صور السُّحب وهي تعلو منطقة البرج، ويظهر هلال الساعة وهو يعلو تلك الغيوم المنخفضة في منظر بديع يحكي جمال المكان، أطهر البقاع على وجه الأرض.

من جانبه قال المصور عمار الأمير: "الصورتان التُقطتا لأجواء مكة المكرمة صباح هذا اليوم عند الساعة ٧:٣٠ صباحاً"، مشيراً إلى أنه يحرص على تصوير وتوثيق معالم مكة المكرمة ومناخها وجبالها والمسجد الحرام منذ ١٥ عاماً، ويتابع أحوال الطقس بشكل يومي على مدار العام لالتقاط صور تحكي عن جمال مكة المكرمة وإظهارها للعالم بما يليق بمكانتها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,127
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,207
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,216
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,796

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة