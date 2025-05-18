بينها السعودية.. 116 دولة تدعو إلى التحقيق في أصل "كورونا" والصين تعارض

يحرّكها الاتحاد الأوروبي وأستراليا في جمعية الصحة العالمية لمراجعة مستقلة

أظهرت وثيقة أن مشروع قرار دفع به الاتحاد الأوروبي وأستراليا يدعو إلى مراجعة مستقلة لأصول فيروس "كورونا" وانتشاره، حصل على دعم 116 دولة في جمعية الصحة العالمية، وهو ما يكفي تقريباً لتمريره.

وسيطرح القرار الخاص بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس، غداً الثلاثاء، إذا حصل على دعم من ثلثي أعضاء الجمعية، وهي الهيئة الإدارية لمنظمة الصحة العالمية، البالغ عددهم 194، في حين عارضت الصين -بشدة- دعوة أستراليا الشهر الماضي، إلى إجراء تحقيق دولي في هذا الوباء.

ووفقاً لـ"رويترز"، فإن القرار يدعو إلى بعثات ميدانية علمية وتعاونية لتتبع مسار انتقال العدوى وفحص الأصول الحيوانية لفيروس كورونا، ومن بين الدول الراعية للقرار: السعودية واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وماليزيا وإندونيسيا وبريطانيا وكندا والهند والمجموعة الإفريقية المكونة من 47 دولة.