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"السديس" عن هجوم مطار أبها: استهداف الأبرياء صنيعة الإرهابيين الجبناء

قال: هذا الفعل العدواني الإرهابي الدنيء لا يصدر من صاحب دين ولا تقره شريعة

أعرب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن استنكاره الشديد للهجوم الإرهابي الآثم من قبل عصابة الحوثي الإرهابية والذي استهدف مطار أبها الدولي ونتج عنه شهيد وعدد من الإصابات.
وبين أن الهجوم الإرهابي على المنشآت المدنية التي يمر من خلالها يومياً عشرات الآلاف من المدنيين ما هو إلا عملٌ جبان آثم يدل على عجز هذه المليشيا عن مواجهة جنودنا الأشاوس على أرض الميدان، ويسفر عن أخلاقهم الوضيعة، ونواياهم الخبيثة، وأهدافهم الدنيئة.
وأضاف: استهداف المدنيين الأبرياء عمل جبان غادر تجرمه جميع القوانين المعتمدة والأعراف الدولية، وهو من الإفساد في الأرض الذي تحرمه الشريعة الغراء، قال تعالى: {ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها}.
وقال: إن هذا الفعل العدواني الإرهابي الدنيء لا يمكن أن يصدر من صاحب دين أو مدافع عن مبدأ، ولا تقره شريعة ولا عرفٌ ولا قيمٌ، إنما هو إفساد في الأرض وإرهابٌ آثم وجرم شنيع، ولن يكون سعيهم إلا في بوار، وعاقبته خيبة وخسران، وإن هذه الشرذمة الباغية لن تدوم لأن الله لا يصلح عمل المفسدين.
كما دعا للمتوفى أن يتقبله الله في الشهداء، وأن يصبّر أهله، وأن يجمعهم معه في الفردوس الأعلى, كما دعا أن يلبس الله المصابين والجرحى لباس الصحة والعافية وأن يجعل ما أصابهم رفعةً لهم.
واختتم الرئيس العام تصريحه بالدعاء لله عز وجل بأن يحفظ بلادنا بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه، وزادها الله أمناً أماناً وإيماناً، وسلاماً واستقراراً، وجعلها سخاءً رخاءً، وحفظ عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها، وسائر بلاد المسلمين وأن يوفق قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- لخدمة الإسلام والمسلمين والبقاع المقدسة وأن ينصر أبطالنا المرابطين ورجال أمننا بنصره المؤزر إنه قوي عزيز.

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"السديس" عن هجوم مطار أبها: استهداف الأبرياء صنيعة الإرهابيين الجبناء
سبق

أعرب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن استنكاره الشديد للهجوم الإرهابي الآثم من قبل عصابة الحوثي الإرهابية والذي استهدف مطار أبها الدولي ونتج عنه شهيد وعدد من الإصابات.
وبين أن الهجوم الإرهابي على المنشآت المدنية التي يمر من خلالها يومياً عشرات الآلاف من المدنيين ما هو إلا عملٌ جبان آثم يدل على عجز هذه المليشيا عن مواجهة جنودنا الأشاوس على أرض الميدان، ويسفر عن أخلاقهم الوضيعة، ونواياهم الخبيثة، وأهدافهم الدنيئة.
وأضاف: استهداف المدنيين الأبرياء عمل جبان غادر تجرمه جميع القوانين المعتمدة والأعراف الدولية، وهو من الإفساد في الأرض الذي تحرمه الشريعة الغراء، قال تعالى: {ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها}.
وقال: إن هذا الفعل العدواني الإرهابي الدنيء لا يمكن أن يصدر من صاحب دين أو مدافع عن مبدأ، ولا تقره شريعة ولا عرفٌ ولا قيمٌ، إنما هو إفساد في الأرض وإرهابٌ آثم وجرم شنيع، ولن يكون سعيهم إلا في بوار، وعاقبته خيبة وخسران، وإن هذه الشرذمة الباغية لن تدوم لأن الله لا يصلح عمل المفسدين.
كما دعا للمتوفى أن يتقبله الله في الشهداء، وأن يصبّر أهله، وأن يجمعهم معه في الفردوس الأعلى, كما دعا أن يلبس الله المصابين والجرحى لباس الصحة والعافية وأن يجعل ما أصابهم رفعةً لهم.
واختتم الرئيس العام تصريحه بالدعاء لله عز وجل بأن يحفظ بلادنا بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه، وزادها الله أمناً أماناً وإيماناً، وسلاماً واستقراراً، وجعلها سخاءً رخاءً، وحفظ عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها، وسائر بلاد المسلمين وأن يوفق قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- لخدمة الإسلام والمسلمين والبقاع المقدسة وأن ينصر أبطالنا المرابطين ورجال أمننا بنصره المؤزر إنه قوي عزيز.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
02:09 PM

"السديس" عن هجوم مطار أبها: استهداف الأبرياء صنيعة الإرهابيين الجبناء

قال: هذا الفعل العدواني الإرهابي الدنيء لا يصدر من صاحب دين ولا تقره شريعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن استنكاره الشديد للهجوم الإرهابي الآثم من قبل عصابة الحوثي الإرهابية والذي استهدف مطار أبها الدولي ونتج عنه شهيد وعدد من الإصابات.
وبين أن الهجوم الإرهابي على المنشآت المدنية التي يمر من خلالها يومياً عشرات الآلاف من المدنيين ما هو إلا عملٌ جبان آثم يدل على عجز هذه المليشيا عن مواجهة جنودنا الأشاوس على أرض الميدان، ويسفر عن أخلاقهم الوضيعة، ونواياهم الخبيثة، وأهدافهم الدنيئة.
وأضاف: استهداف المدنيين الأبرياء عمل جبان غادر تجرمه جميع القوانين المعتمدة والأعراف الدولية، وهو من الإفساد في الأرض الذي تحرمه الشريعة الغراء، قال تعالى: {ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها}.
وقال: إن هذا الفعل العدواني الإرهابي الدنيء لا يمكن أن يصدر من صاحب دين أو مدافع عن مبدأ، ولا تقره شريعة ولا عرفٌ ولا قيمٌ، إنما هو إفساد في الأرض وإرهابٌ آثم وجرم شنيع، ولن يكون سعيهم إلا في بوار، وعاقبته خيبة وخسران، وإن هذه الشرذمة الباغية لن تدوم لأن الله لا يصلح عمل المفسدين.
كما دعا للمتوفى أن يتقبله الله في الشهداء، وأن يصبّر أهله، وأن يجمعهم معه في الفردوس الأعلى, كما دعا أن يلبس الله المصابين والجرحى لباس الصحة والعافية وأن يجعل ما أصابهم رفعةً لهم.
واختتم الرئيس العام تصريحه بالدعاء لله عز وجل بأن يحفظ بلادنا بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه، وزادها الله أمناً أماناً وإيماناً، وسلاماً واستقراراً، وجعلها سخاءً رخاءً، وحفظ عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها، وسائر بلاد المسلمين وأن يوفق قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- لخدمة الإسلام والمسلمين والبقاع المقدسة وأن ينصر أبطالنا المرابطين ورجال أمننا بنصره المؤزر إنه قوي عزيز.

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