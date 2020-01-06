النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أقصر ناقة في العالم تبهر زوَّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

صاحبها يرفض المغريات ويُصر على تسجيلها باسم السعودية

يشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وجود أقصر ناقة في العالم، مع مالكها مناحي الدوسري، وتمثِّل الناقة -التي يحرص كل مَن سمع عنها على مشاهدتها، والتصوير معها- حدثًا فريدًا ونادرًا.

ويرى الدوسري أنَّ الناقة "عجايب" تستحق اهتمامًا كبيرًا؛ لأنَّها حالة نادرة، موضحًا أنَّ طول كتفها لا يتجاوز 81 سم، وأنَّه اشتراها قبل 4 أشهر من أحد المزادات، وتلقَّى العشرات من العروض المغرية لبيعها، إلاَّ أنَّه فضَّل الاحتفاظ بها.

وكشف مناحي الدوسري عن رغبته في أن تُسجَّل الناقة باسم السعودية في موسوعة جينيس، حيث تلقَّى العديد من الاتصالات من خارج المملكة لضم الناقة باسمهم، كما أنَّه تلقَّى عرضًا أوروبيًّا لشراء الناقة، إلاَّ أنَّه رفض قائلاً: "أتمنَّى أن تُسجَّل في موسوعة جينيس للأرقام القياسيَّة باسم المملكة، فالشيء الذي يزود الوطن يزيدنا، ونحن جنود الوطن".

وأردف: "قدم إليّ العديد من الأطباء البيطريين، وشرحوا الناقة، وعرفوا وضعها، كما أنَّ لدينا صديقًا خاطَبَ موسوعة جينيس، وطلبوا بعض المعلومات، وأرسلناها لهم، ووجدوها مطابقة للمواصفات، حيث لم يسبق أن سُجِّلت ناقة بهذا الحجم".

من جانبه أوضح الدكتور محمد يوسف اللازم (الطبيب البيطري الذي فحص "عجايب") أنَّ الناقة شاقة الناب، ويعني أنَّ عمرها من 9 سنوات إلى 9 و6 أشهر، وإذا كانت في حالتها الطبيعيَّة كغيرها من النوق، فإنَّها ستكون ولدت 3 مرات، ومقبلة على الرابعة".

واعتبر الدكتور اللازم الحالة من الحالات النادرة على مستوى العالم، وعن الرأي العلمي قال: "هي -بلا شك- طفرة ناتجة عن جين التقزم، وقد تكون من ناحية الأب أو الأم".

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أقصر ناقة في العالم تبهر زوَّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
سبق

يشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وجود أقصر ناقة في العالم، مع مالكها مناحي الدوسري، وتمثِّل الناقة -التي يحرص كل مَن سمع عنها على مشاهدتها، والتصوير معها- حدثًا فريدًا ونادرًا.

ويرى الدوسري أنَّ الناقة "عجايب" تستحق اهتمامًا كبيرًا؛ لأنَّها حالة نادرة، موضحًا أنَّ طول كتفها لا يتجاوز 81 سم، وأنَّه اشتراها قبل 4 أشهر من أحد المزادات، وتلقَّى العشرات من العروض المغرية لبيعها، إلاَّ أنَّه فضَّل الاحتفاظ بها.

وكشف مناحي الدوسري عن رغبته في أن تُسجَّل الناقة باسم السعودية في موسوعة جينيس، حيث تلقَّى العديد من الاتصالات من خارج المملكة لضم الناقة باسمهم، كما أنَّه تلقَّى عرضًا أوروبيًّا لشراء الناقة، إلاَّ أنَّه رفض قائلاً: "أتمنَّى أن تُسجَّل في موسوعة جينيس للأرقام القياسيَّة باسم المملكة، فالشيء الذي يزود الوطن يزيدنا، ونحن جنود الوطن".

وأردف: "قدم إليّ العديد من الأطباء البيطريين، وشرحوا الناقة، وعرفوا وضعها، كما أنَّ لدينا صديقًا خاطَبَ موسوعة جينيس، وطلبوا بعض المعلومات، وأرسلناها لهم، ووجدوها مطابقة للمواصفات، حيث لم يسبق أن سُجِّلت ناقة بهذا الحجم".

من جانبه أوضح الدكتور محمد يوسف اللازم (الطبيب البيطري الذي فحص "عجايب") أنَّ الناقة شاقة الناب، ويعني أنَّ عمرها من 9 سنوات إلى 9 و6 أشهر، وإذا كانت في حالتها الطبيعيَّة كغيرها من النوق، فإنَّها ستكون ولدت 3 مرات، ومقبلة على الرابعة".

واعتبر الدكتور اللازم الحالة من الحالات النادرة على مستوى العالم، وعن الرأي العلمي قال: "هي -بلا شك- طفرة ناتجة عن جين التقزم، وقد تكون من ناحية الأب أو الأم".

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
05:17 PM

أقصر ناقة في العالم تبهر زوَّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

صاحبها يرفض المغريات ويُصر على تسجيلها باسم السعودية

A A A
نافل السبيعي - الرياض
4
14,474

يشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وجود أقصر ناقة في العالم، مع مالكها مناحي الدوسري، وتمثِّل الناقة -التي يحرص كل مَن سمع عنها على مشاهدتها، والتصوير معها- حدثًا فريدًا ونادرًا.

ويرى الدوسري أنَّ الناقة "عجايب" تستحق اهتمامًا كبيرًا؛ لأنَّها حالة نادرة، موضحًا أنَّ طول كتفها لا يتجاوز 81 سم، وأنَّه اشتراها قبل 4 أشهر من أحد المزادات، وتلقَّى العشرات من العروض المغرية لبيعها، إلاَّ أنَّه فضَّل الاحتفاظ بها.

وكشف مناحي الدوسري عن رغبته في أن تُسجَّل الناقة باسم السعودية في موسوعة جينيس، حيث تلقَّى العديد من الاتصالات من خارج المملكة لضم الناقة باسمهم، كما أنَّه تلقَّى عرضًا أوروبيًّا لشراء الناقة، إلاَّ أنَّه رفض قائلاً: "أتمنَّى أن تُسجَّل في موسوعة جينيس للأرقام القياسيَّة باسم المملكة، فالشيء الذي يزود الوطن يزيدنا، ونحن جنود الوطن".

وأردف: "قدم إليّ العديد من الأطباء البيطريين، وشرحوا الناقة، وعرفوا وضعها، كما أنَّ لدينا صديقًا خاطَبَ موسوعة جينيس، وطلبوا بعض المعلومات، وأرسلناها لهم، ووجدوها مطابقة للمواصفات، حيث لم يسبق أن سُجِّلت ناقة بهذا الحجم".

من جانبه أوضح الدكتور محمد يوسف اللازم (الطبيب البيطري الذي فحص "عجايب") أنَّ الناقة شاقة الناب، ويعني أنَّ عمرها من 9 سنوات إلى 9 و6 أشهر، وإذا كانت في حالتها الطبيعيَّة كغيرها من النوق، فإنَّها ستكون ولدت 3 مرات، ومقبلة على الرابعة".

واعتبر الدكتور اللازم الحالة من الحالات النادرة على مستوى العالم، وعن الرأي العلمي قال: "هي -بلا شك- طفرة ناتجة عن جين التقزم، وقد تكون من ناحية الأب أو الأم".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,410
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,752
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,156
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,718

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة