أقصر ناقة في العالم تبهر زوَّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

صاحبها يرفض المغريات ويُصر على تسجيلها باسم السعودية

يشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وجود أقصر ناقة في العالم، مع مالكها مناحي الدوسري، وتمثِّل الناقة -التي يحرص كل مَن سمع عنها على مشاهدتها، والتصوير معها- حدثًا فريدًا ونادرًا.



ويرى الدوسري أنَّ الناقة "عجايب" تستحق اهتمامًا كبيرًا؛ لأنَّها حالة نادرة، موضحًا أنَّ طول كتفها لا يتجاوز 81 سم، وأنَّه اشتراها قبل 4 أشهر من أحد المزادات، وتلقَّى العشرات من العروض المغرية لبيعها، إلاَّ أنَّه فضَّل الاحتفاظ بها.



وكشف مناحي الدوسري عن رغبته في أن تُسجَّل الناقة باسم السعودية في موسوعة جينيس، حيث تلقَّى العديد من الاتصالات من خارج المملكة لضم الناقة باسمهم، كما أنَّه تلقَّى عرضًا أوروبيًّا لشراء الناقة، إلاَّ أنَّه رفض قائلاً: "أتمنَّى أن تُسجَّل في موسوعة جينيس للأرقام القياسيَّة باسم المملكة، فالشيء الذي يزود الوطن يزيدنا، ونحن جنود الوطن".



وأردف: "قدم إليّ العديد من الأطباء البيطريين، وشرحوا الناقة، وعرفوا وضعها، كما أنَّ لدينا صديقًا خاطَبَ موسوعة جينيس، وطلبوا بعض المعلومات، وأرسلناها لهم، ووجدوها مطابقة للمواصفات، حيث لم يسبق أن سُجِّلت ناقة بهذا الحجم".



من جانبه أوضح الدكتور محمد يوسف اللازم (الطبيب البيطري الذي فحص "عجايب") أنَّ الناقة شاقة الناب، ويعني أنَّ عمرها من 9 سنوات إلى 9 و6 أشهر، وإذا كانت في حالتها الطبيعيَّة كغيرها من النوق، فإنَّها ستكون ولدت 3 مرات، ومقبلة على الرابعة".



واعتبر الدكتور اللازم الحالة من الحالات النادرة على مستوى العالم، وعن الرأي العلمي قال: "هي -بلا شك- طفرة ناتجة عن جين التقزم، وقد تكون من ناحية الأب أو الأم".