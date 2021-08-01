جراحة ناجحة بمستشفى عسير لاستئصال جزئي لكلية مريض

لإزالة ورم بالجهة اليمنى عن طريق استخدام منظار الروبوت الجراحي

نجح فريق طبي بمستشفى عسير المركزي بقيادة استشاري جراحة أورام المسالك البولية والمناظير الدقيقة والروبوت الدكتور علي القحطاني، في استئصال جزئي لكلية مريض.

وتمت الجراحة لإزالة ورم بالجهة اليمنى عن طريق استخدام منظار الروبوت الجراحي، الذي يعد من أحدث الطرق الجراحية في علاج أورام الكلى، من حيث إزالة الورم بدقة عالية مع المحافظة على الكلى، وتقليل كمية النزيف، إضافةً إلى سرعة تماثل المريض للشفاء.

جديرٌ بالذكر أن قسم المسالك بمستشفى عسير قام أخيراً بإجراء عديد من العمليات باستخدام تقنية الروبوت.