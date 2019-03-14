النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القاهرة: تعليق نشاط "كرة القدم" 15 يومًا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق النشاط الرياضي الخاص بكرة القدم، وقال: "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، تقرر تعليق نشاط اللعبة 15 يومًا بدءًا من بعد غد الاثنين 16 مارس. ويشمل القرار جميع الفئات السنية".

فيروس كورونا الجديد الاتحاد المصري لكرة القدم مصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
القاهرة: تعليق نشاط "كرة القدم" 15 يومًا
سبق

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق النشاط الرياضي الخاص بكرة القدم، وقال: "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، تقرر تعليق نشاط اللعبة 15 يومًا بدءًا من بعد غد الاثنين 16 مارس. ويشمل القرار جميع الفئات السنية".

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
08:13 PM

القاهرة: تعليق نشاط "كرة القدم" 15 يومًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
155

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق النشاط الرياضي الخاص بكرة القدم، وقال: "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، تقرر تعليق نشاط اللعبة 15 يومًا بدءًا من بعد غد الاثنين 16 مارس. ويشمل القرار جميع الفئات السنية".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,243
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,535
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,451
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,461

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة