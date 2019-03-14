أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق النشاط الرياضي الخاص بكرة القدم، وقال: "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، تقرر تعليق نشاط اللعبة 15 يومًا بدءًا من بعد غد الاثنين 16 مارس. ويشمل القرار جميع الفئات السنية".
القاهرة: تعليق نشاط "كرة القدم" 15 يومًا
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق النشاط الرياضي الخاص بكرة القدم، وقال: "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، تقرر تعليق نشاط اللعبة 15 يومًا بدءًا من بعد غد الاثنين 16 مارس. ويشمل القرار جميع الفئات السنية".فيروس كورونا الجديد الاتحاد المصري لكرة القدم مصر
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القاهرة: تعليق نشاط "كرة القدم" 15 يومًاصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-14
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
08:13 PM
القاهرة: تعليق نشاط "كرة القدم" 15 يومًا
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق النشاط الرياضي الخاص بكرة القدم، وقال: "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، تقرر تعليق نشاط اللعبة 15 يومًا بدءًا من بعد غد الاثنين 16 مارس. ويشمل القرار جميع الفئات السنية".
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