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عن "التأمينات".. "الرقيب": لا لوقف المعاش التقاعدي بالكامل

قال: كيف يعيش المتقاعد؟ ومُعال انتهى استحقاقه تتم التسوية فوراً

يرفض الكاتب الصحفي حسين الرقيب أن توقف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعاش التقاعدي الكامل لأحد مستفيديها، عندما ينتهي استحقاق إعانة أحد من يعولهم من أبنائه، متسائلاً: كيف يعيش المتقاعد شهراً كاملاً بدون معاش، ولماذا لا تتم التسوية فور انتهاء الاستحقاق، ومستنكراً أن تمتلك المؤسسة كل الوسائل التقنية، ثم تعتمد على التدخل البشري لمعالجة حالات المعاش والاستحقاق وحساباتها؟

كيف يعيش المتقاعد شهراً بدون معاش؟

وفي مقاله "التأمينات توقف صرف المعاش التقاعدي" بصحيفة "الرياض"، يقول "الرقيب": "أن تمتلك مؤسسة حكومية كل الوسائل التقنية، وتعتمد على العمل اليدوي؛ فهذه ليست بيروقراطية، بل أكثر من ذلك، أحد المستفيدين توقف صرف معاشه التقاعدي، وعند مراجعة التأمينات الاجتماعية قالوا له إن أحد الأبناء تجاوز سن 26 سنة، وبذلك انتهى استحقاقه للإعانة الشهرية، وتم إيقاف صرف المعاش لعمل التسوية، ليس هذا فحسب بل إن التسوية لو تمت فلن يصرف المعاش إلا مع معاش الشهر القادم، ولم تراعَ ظروف المستفيد المادية الذي سيضطر أن يعيش شهراً كاملاً بدون معاش".

استمرار التبعات السلبية للنظام القديم

ويعلق الكاتب قائلاً: "نظام التأمينات الاجتماعية تم تغييره في عام 1422هـ واستبداله بنظام جديد عالج جميع السلبيات في النظام القديم، وأسهم في زيادة التوطين في القطاع الخاص، النظام القديم ألغي، ولكن تبعاته السلبية استمرت مع المشتركين الذين عاصروا النظام القديم والنظام الجديد، حيث تكمن الإشكالية في طريقة حساب المعاش التقاعدي بالطريقة الآتية:

1- مدة الاشتراك السابقة قبل 1/ 1/ 1422هـ (متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك × مدة الاشتراك السابقة ÷ 600) مضافاً إلى ناتجـها قيمـة إعانة المعاليـن (20%) لثلاثة أفراد من الأسرة، (15%) بالنسبة لفردين، (10%) بالنسبة لفرد واحد.

2- مدة الاشتراك اللاحقة بعد 1/ 1/ 1422هـ (متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك × مدة الاشتراك اللاحقة ÷ 480)، وناتج الفقرتين يصبح هو المعاش المستحق للمشترك، يعاني مستفيدو المعاش التقاعدي في ظل هذه الآلية من عدة مشكلات أهمها تناقص الراتب التقاعدي إذا بلغ الأبناء الذكور 21 سنة أو زواج البنات وتمدد إلى 26 سنة للابن إذا كان طالباً وعلى المستفيد إثبات ذلك من خلال مشهد من الجهة التعليمية بأنه ما زال يدرس وإلا سيتم إيقاف المعاش حتى تقديم الأوراق الثبوتية، أما إذا تجاوز الابن سن 26 فالنظام يجيز للتأمينات الاجتماعية إيقاف دعم المعال تلقائياً".

لا لوقف المعاش التقاعدي بالكامل

وينهي " الرقيب " متسائلاً ومستنكراً وهو يقول: "بكل بساطة مُعال انتهى استحقاقه يتم إيقاف إعانته، فما المبرر الذي يجعل التأمينات توقف المعاش التقاعدي كاملاً، ولماذا لم تتم التسوية فوراً بعد انتهاء الاستحقاق؟ ولماذا التدخل البشري لمعالجتها؟".

الكاتب الصحفي حسين الرقيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عن "التأمينات".. "الرقيب": لا لوقف المعاش التقاعدي بالكامل
سبق

يرفض الكاتب الصحفي حسين الرقيب أن توقف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعاش التقاعدي الكامل لأحد مستفيديها، عندما ينتهي استحقاق إعانة أحد من يعولهم من أبنائه، متسائلاً: كيف يعيش المتقاعد شهراً كاملاً بدون معاش، ولماذا لا تتم التسوية فور انتهاء الاستحقاق، ومستنكراً أن تمتلك المؤسسة كل الوسائل التقنية، ثم تعتمد على التدخل البشري لمعالجة حالات المعاش والاستحقاق وحساباتها؟

كيف يعيش المتقاعد شهراً بدون معاش؟

وفي مقاله "التأمينات توقف صرف المعاش التقاعدي" بصحيفة "الرياض"، يقول "الرقيب": "أن تمتلك مؤسسة حكومية كل الوسائل التقنية، وتعتمد على العمل اليدوي؛ فهذه ليست بيروقراطية، بل أكثر من ذلك، أحد المستفيدين توقف صرف معاشه التقاعدي، وعند مراجعة التأمينات الاجتماعية قالوا له إن أحد الأبناء تجاوز سن 26 سنة، وبذلك انتهى استحقاقه للإعانة الشهرية، وتم إيقاف صرف المعاش لعمل التسوية، ليس هذا فحسب بل إن التسوية لو تمت فلن يصرف المعاش إلا مع معاش الشهر القادم، ولم تراعَ ظروف المستفيد المادية الذي سيضطر أن يعيش شهراً كاملاً بدون معاش".

استمرار التبعات السلبية للنظام القديم

ويعلق الكاتب قائلاً: "نظام التأمينات الاجتماعية تم تغييره في عام 1422هـ واستبداله بنظام جديد عالج جميع السلبيات في النظام القديم، وأسهم في زيادة التوطين في القطاع الخاص، النظام القديم ألغي، ولكن تبعاته السلبية استمرت مع المشتركين الذين عاصروا النظام القديم والنظام الجديد، حيث تكمن الإشكالية في طريقة حساب المعاش التقاعدي بالطريقة الآتية:

1- مدة الاشتراك السابقة قبل 1/ 1/ 1422هـ (متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك × مدة الاشتراك السابقة ÷ 600) مضافاً إلى ناتجـها قيمـة إعانة المعاليـن (20%) لثلاثة أفراد من الأسرة، (15%) بالنسبة لفردين، (10%) بالنسبة لفرد واحد.

2- مدة الاشتراك اللاحقة بعد 1/ 1/ 1422هـ (متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك × مدة الاشتراك اللاحقة ÷ 480)، وناتج الفقرتين يصبح هو المعاش المستحق للمشترك، يعاني مستفيدو المعاش التقاعدي في ظل هذه الآلية من عدة مشكلات أهمها تناقص الراتب التقاعدي إذا بلغ الأبناء الذكور 21 سنة أو زواج البنات وتمدد إلى 26 سنة للابن إذا كان طالباً وعلى المستفيد إثبات ذلك من خلال مشهد من الجهة التعليمية بأنه ما زال يدرس وإلا سيتم إيقاف المعاش حتى تقديم الأوراق الثبوتية، أما إذا تجاوز الابن سن 26 فالنظام يجيز للتأمينات الاجتماعية إيقاف دعم المعال تلقائياً".

لا لوقف المعاش التقاعدي بالكامل

وينهي " الرقيب " متسائلاً ومستنكراً وهو يقول: "بكل بساطة مُعال انتهى استحقاقه يتم إيقاف إعانته، فما المبرر الذي يجعل التأمينات توقف المعاش التقاعدي كاملاً، ولماذا لم تتم التسوية فوراً بعد انتهاء الاستحقاق؟ ولماذا التدخل البشري لمعالجتها؟".

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
05:13 PM

عن "التأمينات".. "الرقيب": لا لوقف المعاش التقاعدي بالكامل

قال: كيف يعيش المتقاعد؟ ومُعال انتهى استحقاقه تتم التسوية فوراً

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
3,181

يرفض الكاتب الصحفي حسين الرقيب أن توقف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعاش التقاعدي الكامل لأحد مستفيديها، عندما ينتهي استحقاق إعانة أحد من يعولهم من أبنائه، متسائلاً: كيف يعيش المتقاعد شهراً كاملاً بدون معاش، ولماذا لا تتم التسوية فور انتهاء الاستحقاق، ومستنكراً أن تمتلك المؤسسة كل الوسائل التقنية، ثم تعتمد على التدخل البشري لمعالجة حالات المعاش والاستحقاق وحساباتها؟

كيف يعيش المتقاعد شهراً بدون معاش؟

وفي مقاله "التأمينات توقف صرف المعاش التقاعدي" بصحيفة "الرياض"، يقول "الرقيب": "أن تمتلك مؤسسة حكومية كل الوسائل التقنية، وتعتمد على العمل اليدوي؛ فهذه ليست بيروقراطية، بل أكثر من ذلك، أحد المستفيدين توقف صرف معاشه التقاعدي، وعند مراجعة التأمينات الاجتماعية قالوا له إن أحد الأبناء تجاوز سن 26 سنة، وبذلك انتهى استحقاقه للإعانة الشهرية، وتم إيقاف صرف المعاش لعمل التسوية، ليس هذا فحسب بل إن التسوية لو تمت فلن يصرف المعاش إلا مع معاش الشهر القادم، ولم تراعَ ظروف المستفيد المادية الذي سيضطر أن يعيش شهراً كاملاً بدون معاش".

استمرار التبعات السلبية للنظام القديم

ويعلق الكاتب قائلاً: "نظام التأمينات الاجتماعية تم تغييره في عام 1422هـ واستبداله بنظام جديد عالج جميع السلبيات في النظام القديم، وأسهم في زيادة التوطين في القطاع الخاص، النظام القديم ألغي، ولكن تبعاته السلبية استمرت مع المشتركين الذين عاصروا النظام القديم والنظام الجديد، حيث تكمن الإشكالية في طريقة حساب المعاش التقاعدي بالطريقة الآتية:

1- مدة الاشتراك السابقة قبل 1/ 1/ 1422هـ (متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك × مدة الاشتراك السابقة ÷ 600) مضافاً إلى ناتجـها قيمـة إعانة المعاليـن (20%) لثلاثة أفراد من الأسرة، (15%) بالنسبة لفردين، (10%) بالنسبة لفرد واحد.

2- مدة الاشتراك اللاحقة بعد 1/ 1/ 1422هـ (متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك × مدة الاشتراك اللاحقة ÷ 480)، وناتج الفقرتين يصبح هو المعاش المستحق للمشترك، يعاني مستفيدو المعاش التقاعدي في ظل هذه الآلية من عدة مشكلات أهمها تناقص الراتب التقاعدي إذا بلغ الأبناء الذكور 21 سنة أو زواج البنات وتمدد إلى 26 سنة للابن إذا كان طالباً وعلى المستفيد إثبات ذلك من خلال مشهد من الجهة التعليمية بأنه ما زال يدرس وإلا سيتم إيقاف المعاش حتى تقديم الأوراق الثبوتية، أما إذا تجاوز الابن سن 26 فالنظام يجيز للتأمينات الاجتماعية إيقاف دعم المعال تلقائياً".

لا لوقف المعاش التقاعدي بالكامل

وينهي " الرقيب " متسائلاً ومستنكراً وهو يقول: "بكل بساطة مُعال انتهى استحقاقه يتم إيقاف إعانته، فما المبرر الذي يجعل التأمينات توقف المعاش التقاعدي كاملاً، ولماذا لم تتم التسوية فوراً بعد انتهاء الاستحقاق؟ ولماذا التدخل البشري لمعالجتها؟".

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