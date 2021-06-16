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أبحاث طبية تؤكّد: المناعة الطبيعية بعد الإصابة بكورونا تتفوّق على أعلى لقاح "فايزر"

تصل إلى 99.9% وتستمرّ من 90 إلى 120 يومًا

أكدت أبحاث طبية أن المناعة الطبيعية بعد الإصابة بفيروس كورونا تتفوّق على أعلى لقاح صناعي "فايزر" وتصل إلى 99.9% وتستمر من 90 إلى 120 يومًا، وربما لمدى الحياة بعد بعض حالات العدوى الشديدة، طبقًا لصحيفة "تايم أوف إنديا" أقدم الصحف الهندية.

وتعتمد المناعة الطبيعية على شدة العدوى وحجم الأجسام المضادة التي أفرزها الجهاز المناعي.

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أبحاث طبية تؤكّد: المناعة الطبيعية بعد الإصابة بكورونا تتفوّق على أعلى لقاح "فايزر"
سبق

أكدت أبحاث طبية أن المناعة الطبيعية بعد الإصابة بفيروس كورونا تتفوّق على أعلى لقاح صناعي "فايزر" وتصل إلى 99.9% وتستمر من 90 إلى 120 يومًا، وربما لمدى الحياة بعد بعض حالات العدوى الشديدة، طبقًا لصحيفة "تايم أوف إنديا" أقدم الصحف الهندية.

وتعتمد المناعة الطبيعية على شدة العدوى وحجم الأجسام المضادة التي أفرزها الجهاز المناعي.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
04:38 PM

أبحاث طبية تؤكّد: المناعة الطبيعية بعد الإصابة بكورونا تتفوّق على أعلى لقاح "فايزر"

تصل إلى 99.9% وتستمرّ من 90 إلى 120 يومًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,818

أكدت أبحاث طبية أن المناعة الطبيعية بعد الإصابة بفيروس كورونا تتفوّق على أعلى لقاح صناعي "فايزر" وتصل إلى 99.9% وتستمر من 90 إلى 120 يومًا، وربما لمدى الحياة بعد بعض حالات العدوى الشديدة، طبقًا لصحيفة "تايم أوف إنديا" أقدم الصحف الهندية.

وتعتمد المناعة الطبيعية على شدة العدوى وحجم الأجسام المضادة التي أفرزها الجهاز المناعي.

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