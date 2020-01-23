بعد سيطرة سجناء "داعش" عليه.. الأكراد يشددون قبضتهم على سجن غويران

"التحالف الدولي" نفّذ ضربات دعماً لـ"قسد"

شدّدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بدعم من قوات أمريكية، اليوم الأحد، قبضتها على سجن يضم عناصر لتنظيم "داعش" الإرهابي، بعد سيطرة المعتقلين على سجن غويران بالحسكة.

وأوضحت "قسد" أنها أحبطت عملية الهروب وقبضت على 89 معتقلًا كانوا يختبئون في مأوى بمنطقة قريبة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن 17 من أفرادها سقطوا قتلى في أسوأ شغب في مراكز الاحتجاز التي تضم بين جدرانها آلافًا من المتطرفين.

من جهتها، بيّنت وزارة الدفاع الأمريكية أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ ضربات جوية دعمًا لـ"قسد" في سعيها لإنهاء التمرد داخل السجن.

من جانبها، ذكرت شخصيات من العشائر العربية على اتصال بسكان المنطقة أن قوات التحالف سيطرت على مواقع حول السجن، وأن طائرات شوهدت تُحلّق في سماء المنطقة.