النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المطلق": موتى فيروس كورونا شهداء لأنه وباء

في ردّه على متّصل في برنامج "سؤال على الهاتف" في إذاعة القرآن الكريم

أفاد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، بأن المصاب الذي يموت بفيروس كورونا إن شاء الله شهيد؛ لأنه وباء.

جاء ذلك في رده على متصل في برنامج "سؤال على الهاتف" في إذاعة القرآن الكريم سأله قائلًا: والدي توفي بفيروس كورونا في شهر رمضان رغم أنه كان ملتزمًا بالتعليمات والاحتياطات ولم يكن مستهترًا بالإجراءات الاحترازية، ولم يكن يخرج من المنزل إلا للضرورة القصوى؛ فهل يعتبر شهيدًا؟

فأجابه المطلق بقوله: الذي يموت بفيروس كورونا إن شاء الله شهيد؛ لأنه وباء، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ جعل الذي يموت بالطاعون شهيدًا، وجعل المبطون الذي يموت بداء البطن شهيدًا، وجعل الغريق والحريق شهيدًا، والذي يموت بالسلّ شهيدًا، والذي ينهدم عليه جدار شهيدًا.

وأضاف المطلق: "في وباء كورونا من هذه الأمور، ونأمل إن شاء الله يكون شهادة، ونسأل الله أن يتقبّله شهيدًا عنده".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المطلق": موتى فيروس كورونا شهداء لأنه وباء
سبق

أفاد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، بأن المصاب الذي يموت بفيروس كورونا إن شاء الله شهيد؛ لأنه وباء.

جاء ذلك في رده على متصل في برنامج "سؤال على الهاتف" في إذاعة القرآن الكريم سأله قائلًا: والدي توفي بفيروس كورونا في شهر رمضان رغم أنه كان ملتزمًا بالتعليمات والاحتياطات ولم يكن مستهترًا بالإجراءات الاحترازية، ولم يكن يخرج من المنزل إلا للضرورة القصوى؛ فهل يعتبر شهيدًا؟

فأجابه المطلق بقوله: الذي يموت بفيروس كورونا إن شاء الله شهيد؛ لأنه وباء، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ جعل الذي يموت بالطاعون شهيدًا، وجعل المبطون الذي يموت بداء البطن شهيدًا، وجعل الغريق والحريق شهيدًا، والذي يموت بالسلّ شهيدًا، والذي ينهدم عليه جدار شهيدًا.

وأضاف المطلق: "في وباء كورونا من هذه الأمور، ونأمل إن شاء الله يكون شهادة، ونسأل الله أن يتقبّله شهيدًا عنده".

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
07:11 PM

"المطلق": موتى فيروس كورونا شهداء لأنه وباء

في ردّه على متّصل في برنامج "سؤال على الهاتف" في إذاعة القرآن الكريم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
12,579

أفاد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، بأن المصاب الذي يموت بفيروس كورونا إن شاء الله شهيد؛ لأنه وباء.

جاء ذلك في رده على متصل في برنامج "سؤال على الهاتف" في إذاعة القرآن الكريم سأله قائلًا: والدي توفي بفيروس كورونا في شهر رمضان رغم أنه كان ملتزمًا بالتعليمات والاحتياطات ولم يكن مستهترًا بالإجراءات الاحترازية، ولم يكن يخرج من المنزل إلا للضرورة القصوى؛ فهل يعتبر شهيدًا؟

فأجابه المطلق بقوله: الذي يموت بفيروس كورونا إن شاء الله شهيد؛ لأنه وباء، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ جعل الذي يموت بالطاعون شهيدًا، وجعل المبطون الذي يموت بداء البطن شهيدًا، وجعل الغريق والحريق شهيدًا، والذي يموت بالسلّ شهيدًا، والذي ينهدم عليه جدار شهيدًا.

وأضاف المطلق: "في وباء كورونا من هذه الأمور، ونأمل إن شاء الله يكون شهادة، ونسأل الله أن يتقبّله شهيدًا عنده".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,012
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,617
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,563
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,128

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة