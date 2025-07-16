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البرازيل: تسجيل 70 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

العدد الإجمالي للإصابات اقترب من المليونين

سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 70 ألف إصابة و1233 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1996748؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 75366.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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البرازيل: تسجيل 70 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 70 ألف إصابة و1233 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1996748؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 75366.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
08:41 AM

البرازيل: تسجيل 70 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

العدد الإجمالي للإصابات اقترب من المليونين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 70 ألف إصابة و1233 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1996748؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 75366.

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