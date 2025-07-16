البرازيل: تسجيل 70 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 70 ألف إصابة و1233 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1996748؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 75366.
سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 70 ألف إصابة و1233 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1996748؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 75366.البرازيل فيروس كورونا الجديد
سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 70 ألف إصابة و1233 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1996748؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 75366.
سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 70 ألف إصابة و1233 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1996748؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 75366.