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وصفتها بالممارسات العدوانية.. الكويت تدين بأشد العبارات المحاولات الحوثية لتهديد أمن السعودية

أكّدت وقوفها التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، عن إدانة واستنكار دولة الكويت، وبأشد العبارات، استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة ‏العربية السعودية عبر استهداف جنوب السعودية ومطار نجران، بأربع طائرات مسيّرة.‏

وأوضحت الوزارة أن استمرار هذه الممارسات العدوانية، وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة يشكل ‏انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية، اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وصفتها بالممارسات العدوانية.. الكويت تدين بأشد العبارات المحاولات الحوثية لتهديد أمن السعودية
سبق

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، عن إدانة واستنكار دولة الكويت، وبأشد العبارات، استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة ‏العربية السعودية عبر استهداف جنوب السعودية ومطار نجران، بأربع طائرات مسيّرة.‏

وأوضحت الوزارة أن استمرار هذه الممارسات العدوانية، وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة يشكل ‏انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية، اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
10:55 AM

وصفتها بالممارسات العدوانية.. الكويت تدين بأشد العبارات المحاولات الحوثية لتهديد أمن السعودية

أكّدت وقوفها التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، عن إدانة واستنكار دولة الكويت، وبأشد العبارات، استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة ‏العربية السعودية عبر استهداف جنوب السعودية ومطار نجران، بأربع طائرات مسيّرة.‏

وأوضحت الوزارة أن استمرار هذه الممارسات العدوانية، وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة يشكل ‏انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية، اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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