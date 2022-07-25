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السودان.. إحباط محاولة انقلابية.. واعتقال ضباط كبار في الجيش

نُفّذت في وقت متأخر مساء أمس

نقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري سوداني، اليوم الأربعاء، أن المجلس العسكري الانتقالي اعتقل خلال الساعات الماضية، ضباطاً كباراً بالجيش، بتهمة التخطيط لتنفيذ انقلاب على الحكم.

وأفاد المصدر الذي طالب بعدم نشر اسمه، بأن حملة الاعتقالات شملت قياديين اثنين من رموز النظام السابق.

وأوضح أن تحرك الضباط المعتقلين لتنفيذ الانقلاب كان في وقت متأخر من مساء أمس.

على الصعيد نفسه، ذكرت وسائل إعلام سودانية، أن حملة الاعتقالات طالت رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبدالمطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبدالفتاح، وقائد المنطقة المركزية التي تقع في محيطها مقر قيادة الجيش اللواء بحر الدين أحمد بحر.

وأشارت إلى أن المجلس العسكري اعتقل وزير الخارجية السابق علي كرتي، والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، وهما من قيادات النظام السابق.

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السودان.. إحباط محاولة انقلابية.. واعتقال ضباط كبار في الجيش
سبق

نقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري سوداني، اليوم الأربعاء، أن المجلس العسكري الانتقالي اعتقل خلال الساعات الماضية، ضباطاً كباراً بالجيش، بتهمة التخطيط لتنفيذ انقلاب على الحكم.

وأفاد المصدر الذي طالب بعدم نشر اسمه، بأن حملة الاعتقالات شملت قياديين اثنين من رموز النظام السابق.

وأوضح أن تحرك الضباط المعتقلين لتنفيذ الانقلاب كان في وقت متأخر من مساء أمس.

على الصعيد نفسه، ذكرت وسائل إعلام سودانية، أن حملة الاعتقالات طالت رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبدالمطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبدالفتاح، وقائد المنطقة المركزية التي تقع في محيطها مقر قيادة الجيش اللواء بحر الدين أحمد بحر.

وأشارت إلى أن المجلس العسكري اعتقل وزير الخارجية السابق علي كرتي، والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، وهما من قيادات النظام السابق.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
03:37 PM

السودان.. إحباط محاولة انقلابية.. واعتقال ضباط كبار في الجيش

نُفّذت في وقت متأخر مساء أمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري سوداني، اليوم الأربعاء، أن المجلس العسكري الانتقالي اعتقل خلال الساعات الماضية، ضباطاً كباراً بالجيش، بتهمة التخطيط لتنفيذ انقلاب على الحكم.

وأفاد المصدر الذي طالب بعدم نشر اسمه، بأن حملة الاعتقالات شملت قياديين اثنين من رموز النظام السابق.

وأوضح أن تحرك الضباط المعتقلين لتنفيذ الانقلاب كان في وقت متأخر من مساء أمس.

على الصعيد نفسه، ذكرت وسائل إعلام سودانية، أن حملة الاعتقالات طالت رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبدالمطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبدالفتاح، وقائد المنطقة المركزية التي تقع في محيطها مقر قيادة الجيش اللواء بحر الدين أحمد بحر.

وأشارت إلى أن المجلس العسكري اعتقل وزير الخارجية السابق علي كرتي، والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، وهما من قيادات النظام السابق.

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