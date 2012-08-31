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نائب أمير الجوف يهنئ القيادة بمناسبة اكتشاف أرامكو لحقل غاز بالمنطقة

قال :"نحمد الله على ما أنعم به على هذه البلاد من نعم كثيرة"

رفع الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة اكتشاف شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" حقل "هضبة الحجَرَة" للغاز الغني بالمُكَثَّفَات في منطقة الجوف بمعدل 16 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو (1944) ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين برميلاً من المُكَثَّفَات.

وفي التفاصيل، أكد الأمير عبدالعزيز بن فهد ، حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على كل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطن، حيث يأتي اكتشاف هذا الحقل ليُسهم في متانة اقتصاد بلادنا ومكانتها بين الدول المنتجة للغاز.

وقال نائب أمير منطقة الجوف: نحمد الله على ما أنعم به على هذه البلاد من نعم كثيرة، وقيادة رشيدة تحرص على مقدرات هذا الوطن وتعمل على تنويع مصادره، لينعكس ذلك على رفاهية وعيش المواطن وفتح المجالات المتنوعة من فرص العمل لأبناء الوطن.

ودعا الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء ويحفظ لنا قيادتنا الرشيدة.

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نائب أمير الجوف يهنئ القيادة بمناسبة اكتشاف أرامكو لحقل غاز بالمنطقة
سبق

رفع الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة اكتشاف شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" حقل "هضبة الحجَرَة" للغاز الغني بالمُكَثَّفَات في منطقة الجوف بمعدل 16 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو (1944) ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين برميلاً من المُكَثَّفَات.

وفي التفاصيل، أكد الأمير عبدالعزيز بن فهد ، حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على كل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطن، حيث يأتي اكتشاف هذا الحقل ليُسهم في متانة اقتصاد بلادنا ومكانتها بين الدول المنتجة للغاز.

وقال نائب أمير منطقة الجوف: نحمد الله على ما أنعم به على هذه البلاد من نعم كثيرة، وقيادة رشيدة تحرص على مقدرات هذا الوطن وتعمل على تنويع مصادره، لينعكس ذلك على رفاهية وعيش المواطن وفتح المجالات المتنوعة من فرص العمل لأبناء الوطن.

ودعا الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء ويحفظ لنا قيادتنا الرشيدة.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
11:54 PM

نائب أمير الجوف يهنئ القيادة بمناسبة اكتشاف أرامكو لحقل غاز بالمنطقة

قال :"نحمد الله على ما أنعم به على هذه البلاد من نعم كثيرة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
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رفع الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة اكتشاف شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" حقل "هضبة الحجَرَة" للغاز الغني بالمُكَثَّفَات في منطقة الجوف بمعدل 16 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو (1944) ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين برميلاً من المُكَثَّفَات.

وفي التفاصيل، أكد الأمير عبدالعزيز بن فهد ، حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على كل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطن، حيث يأتي اكتشاف هذا الحقل ليُسهم في متانة اقتصاد بلادنا ومكانتها بين الدول المنتجة للغاز.

وقال نائب أمير منطقة الجوف: نحمد الله على ما أنعم به على هذه البلاد من نعم كثيرة، وقيادة رشيدة تحرص على مقدرات هذا الوطن وتعمل على تنويع مصادره، لينعكس ذلك على رفاهية وعيش المواطن وفتح المجالات المتنوعة من فرص العمل لأبناء الوطن.

ودعا الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء ويحفظ لنا قيادتنا الرشيدة.

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