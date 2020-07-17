انتخاب الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضوًا باللجنة الأولمبية الدولية

خلال الجلسة الـ136 للجنة في لوزان بسويسرا

انتُخِبت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عضوًا باللجنة الأولمبية الدولية؛ وذلك خلال الجلسة الأولمبية الدولية التي عُقدت مساء الجمعة.

وكانت قد انطلقت اليوم أعمال الجلسة 136 للأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية، برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، وبحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

جاء ذلك بعدما رشّح المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر، في يونيو الماضي، لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية.

وبهذه المناسبة قدّم الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، مباركته للأميرة ريما، على انتخابها عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" قائلًا: "أبارك للأميرة ريما بنت بندر بن سلطان انتخابها عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية.. كل الأمنيات بالتوفيق لها ومزيد من النجاح المستمر بإذن الله".

وتتولى الأميرة ريما بنت بندر، منصب سفير السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا، وسبَق لها أن عملت كوكيل لرئيس الهيئة العامة للرياضة قبل تحوّلها إلى وزارة، وترأست كذلك الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص.