النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2613 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 245851

انتخاب الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضوًا باللجنة الأولمبية الدولية

خلال الجلسة الـ136 للجنة في لوزان بسويسرا

انتُخِبت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عضوًا باللجنة الأولمبية الدولية؛ وذلك خلال الجلسة الأولمبية الدولية التي عُقدت مساء الجمعة.

وكانت قد انطلقت اليوم أعمال الجلسة 136 للأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية، برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، وبحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

جاء ذلك بعدما رشّح المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر، في يونيو الماضي، لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية.

وبهذه المناسبة قدّم الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، مباركته للأميرة ريما، على انتخابها عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" قائلًا: "أبارك للأميرة ريما بنت بندر بن سلطان انتخابها عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية.. كل الأمنيات بالتوفيق لها ومزيد من النجاح المستمر بإذن الله".

وتتولى الأميرة ريما بنت بندر، منصب سفير السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا، وسبَق لها أن عملت كوكيل لرئيس الهيئة العامة للرياضة قبل تحوّلها إلى وزارة، وترأست كذلك الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
انتخاب الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضوًا باللجنة الأولمبية الدولية
سبق

انتُخِبت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عضوًا باللجنة الأولمبية الدولية؛ وذلك خلال الجلسة الأولمبية الدولية التي عُقدت مساء الجمعة.

وكانت قد انطلقت اليوم أعمال الجلسة 136 للأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية، برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، وبحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

جاء ذلك بعدما رشّح المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر، في يونيو الماضي، لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية.

وبهذه المناسبة قدّم الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، مباركته للأميرة ريما، على انتخابها عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" قائلًا: "أبارك للأميرة ريما بنت بندر بن سلطان انتخابها عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية.. كل الأمنيات بالتوفيق لها ومزيد من النجاح المستمر بإذن الله".

وتتولى الأميرة ريما بنت بندر، منصب سفير السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا، وسبَق لها أن عملت كوكيل لرئيس الهيئة العامة للرياضة قبل تحوّلها إلى وزارة، وترأست كذلك الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
06:16 PM

انتخاب الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضوًا باللجنة الأولمبية الدولية

خلال الجلسة الـ136 للجنة في لوزان بسويسرا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,305

انتُخِبت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عضوًا باللجنة الأولمبية الدولية؛ وذلك خلال الجلسة الأولمبية الدولية التي عُقدت مساء الجمعة.

وكانت قد انطلقت اليوم أعمال الجلسة 136 للأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية، برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، وبحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

جاء ذلك بعدما رشّح المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر، في يونيو الماضي، لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية.

وبهذه المناسبة قدّم الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، مباركته للأميرة ريما، على انتخابها عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" قائلًا: "أبارك للأميرة ريما بنت بندر بن سلطان انتخابها عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية.. كل الأمنيات بالتوفيق لها ومزيد من النجاح المستمر بإذن الله".

وتتولى الأميرة ريما بنت بندر، منصب سفير السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا، وسبَق لها أن عملت كوكيل لرئيس الهيئة العامة للرياضة قبل تحوّلها إلى وزارة، وترأست كذلك الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,848
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,268
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,935
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,115

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة