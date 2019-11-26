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فور وصوله للرياض.. هذه هدية قائد الهلال للأمير محمد بن سلمان

هيئة الرياضة احتفلت بفوز الفريق بدوري الأبطال الآسيوي

أهدى قائد فريق نادي الهلال محمد الشلهوب، عند وصوله إلى الرياض مساء البارحة، فوز فريقه دوري أبطال آسيا، إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وتفصيلاً، قال الشلهوب للقنوات الرياضية: هذه البطولة هي أقل ما نقدمه لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولوطننا الغالي، وكل الشكر للمستشار تركي آل الشيخ مهما قلت عنه لن أوفيه حقه، ونتائج عمله واضحة.

وأضاف الشلهوب: الوطن والهلال استحقا هذا الإنجاز، وكان عندي يقين أن الهلال سيُتوج ببطولة دوري الأبطال الآسيوي، لم أفقد الأمل مطلقًا.

وكانت هيئة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز الفيصل، قد احتفلت بالإنجاز القاري الذي حققه فريق الهلال الأول لكرة القدم وذلك من خلال حفل ضخم نظمته الهيئة اليوم في ميدان الدرعية.

واحتشدت الجماهير منذ وقت مبكر لحضور الحفل حيث انتقل لاعبو الهلال عبر حافلة مكشوفة ومجهزة من مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى مقر الحفل، واصطفت الجماهير على جنبات الطريق لتحية البطل القاري.

ولي العهد محمد الشلهوب قائد فريق الهلال هيئة الرياضة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فور وصوله للرياض.. هذه هدية قائد الهلال للأمير محمد بن سلمان
سبق

أهدى قائد فريق نادي الهلال محمد الشلهوب، عند وصوله إلى الرياض مساء البارحة، فوز فريقه دوري أبطال آسيا، إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وتفصيلاً، قال الشلهوب للقنوات الرياضية: هذه البطولة هي أقل ما نقدمه لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولوطننا الغالي، وكل الشكر للمستشار تركي آل الشيخ مهما قلت عنه لن أوفيه حقه، ونتائج عمله واضحة.

وأضاف الشلهوب: الوطن والهلال استحقا هذا الإنجاز، وكان عندي يقين أن الهلال سيُتوج ببطولة دوري الأبطال الآسيوي، لم أفقد الأمل مطلقًا.

وكانت هيئة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز الفيصل، قد احتفلت بالإنجاز القاري الذي حققه فريق الهلال الأول لكرة القدم وذلك من خلال حفل ضخم نظمته الهيئة اليوم في ميدان الدرعية.

واحتشدت الجماهير منذ وقت مبكر لحضور الحفل حيث انتقل لاعبو الهلال عبر حافلة مكشوفة ومجهزة من مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى مقر الحفل، واصطفت الجماهير على جنبات الطريق لتحية البطل القاري.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
01:55 AM

فور وصوله للرياض.. هذه هدية قائد الهلال للأمير محمد بن سلمان

هيئة الرياضة احتفلت بفوز الفريق بدوري الأبطال الآسيوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أهدى قائد فريق نادي الهلال محمد الشلهوب، عند وصوله إلى الرياض مساء البارحة، فوز فريقه دوري أبطال آسيا، إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وتفصيلاً، قال الشلهوب للقنوات الرياضية: هذه البطولة هي أقل ما نقدمه لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولوطننا الغالي، وكل الشكر للمستشار تركي آل الشيخ مهما قلت عنه لن أوفيه حقه، ونتائج عمله واضحة.

وأضاف الشلهوب: الوطن والهلال استحقا هذا الإنجاز، وكان عندي يقين أن الهلال سيُتوج ببطولة دوري الأبطال الآسيوي، لم أفقد الأمل مطلقًا.

وكانت هيئة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز الفيصل، قد احتفلت بالإنجاز القاري الذي حققه فريق الهلال الأول لكرة القدم وذلك من خلال حفل ضخم نظمته الهيئة اليوم في ميدان الدرعية.

واحتشدت الجماهير منذ وقت مبكر لحضور الحفل حيث انتقل لاعبو الهلال عبر حافلة مكشوفة ومجهزة من مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى مقر الحفل، واصطفت الجماهير على جنبات الطريق لتحية البطل القاري.

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