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"واحة الدرعيّة" تستعد لاستقبال أكثر من 30 ألف زائر خلال موسم الدرعيّة

مهرجان على مدى شهر كامل يشهد مجموعةً متنوعةً من الفعاليات الرياضية الكبرى

تتجه الأنظار نحو واحة الدرعية المذهلة، منطقة الترفيه العائلية العملاقة التي تقدم تجارب متميزةً للضيوف من جميع الأعمار في الهواء الطلق، حيث تم إنشاء هذه الوجهة المميزة كجزء من موسم الدرعية الحافل بالمفاجآت، في خطوة تهدف لتكريم عراقة محافظة الدرعية التي تمثل منطلق مجد المملكة وموطن ملوكها وأبطالها وأحد مواقع التراث العالمي المدرجة على لائحة اليونيسكو.

ويستمر مهرجان الدرعية على مدى شهر كامل ليشهد مجموعةً متنوعةً من الفعاليات الرياضية الكبرى بما في ذلك سباق "فورمولا إي"، و"كأس الدرعية للتنس" لفئة الرجال، و"مهرجان الدرعية للفروسية" المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى بطولة الملاكمة للوزن الثقيل –نزال الدرعيّة التاريخي- التي تقام على أرض العاصمة الأولى للسعوديّة. وستنظم الدرعية -التي تشتهر بكونها موطن الملوك والأبطال- مجموعةً من الحفلات الساحرة لبعض من أشهر وأبرز الفنانين الموسيقيين في العالم.

واحة الدرعيّة موسم الدرعيّة الدرعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"واحة الدرعيّة" تستعد لاستقبال أكثر من 30 ألف زائر خلال موسم الدرعيّة
سبق

تتجه الأنظار نحو واحة الدرعية المذهلة، منطقة الترفيه العائلية العملاقة التي تقدم تجارب متميزةً للضيوف من جميع الأعمار في الهواء الطلق، حيث تم إنشاء هذه الوجهة المميزة كجزء من موسم الدرعية الحافل بالمفاجآت، في خطوة تهدف لتكريم عراقة محافظة الدرعية التي تمثل منطلق مجد المملكة وموطن ملوكها وأبطالها وأحد مواقع التراث العالمي المدرجة على لائحة اليونيسكو.

ويستمر مهرجان الدرعية على مدى شهر كامل ليشهد مجموعةً متنوعةً من الفعاليات الرياضية الكبرى بما في ذلك سباق "فورمولا إي"، و"كأس الدرعية للتنس" لفئة الرجال، و"مهرجان الدرعية للفروسية" المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى بطولة الملاكمة للوزن الثقيل –نزال الدرعيّة التاريخي- التي تقام على أرض العاصمة الأولى للسعوديّة. وستنظم الدرعية -التي تشتهر بكونها موطن الملوك والأبطال- مجموعةً من الحفلات الساحرة لبعض من أشهر وأبرز الفنانين الموسيقيين في العالم.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
03:32 PM

"واحة الدرعيّة" تستعد لاستقبال أكثر من 30 ألف زائر خلال موسم الدرعيّة

مهرجان على مدى شهر كامل يشهد مجموعةً متنوعةً من الفعاليات الرياضية الكبرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتجه الأنظار نحو واحة الدرعية المذهلة، منطقة الترفيه العائلية العملاقة التي تقدم تجارب متميزةً للضيوف من جميع الأعمار في الهواء الطلق، حيث تم إنشاء هذه الوجهة المميزة كجزء من موسم الدرعية الحافل بالمفاجآت، في خطوة تهدف لتكريم عراقة محافظة الدرعية التي تمثل منطلق مجد المملكة وموطن ملوكها وأبطالها وأحد مواقع التراث العالمي المدرجة على لائحة اليونيسكو.

ويستمر مهرجان الدرعية على مدى شهر كامل ليشهد مجموعةً متنوعةً من الفعاليات الرياضية الكبرى بما في ذلك سباق "فورمولا إي"، و"كأس الدرعية للتنس" لفئة الرجال، و"مهرجان الدرعية للفروسية" المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى بطولة الملاكمة للوزن الثقيل –نزال الدرعيّة التاريخي- التي تقام على أرض العاصمة الأولى للسعوديّة. وستنظم الدرعية -التي تشتهر بكونها موطن الملوك والأبطال- مجموعةً من الحفلات الساحرة لبعض من أشهر وأبرز الفنانين الموسيقيين في العالم.

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