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"محمد بن عبدالرحمن" رئيسًا فخريًا للجمعية السعودية للموارد البشرية

تأسست لتتوافق مع رؤية المملكة 2030

وافق أمير منطقة الرياض بالإنابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، على تولي الرئاسة الفخرية للجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر".

جاء ذلك في خطاب موجه لرئيس مجلس إدارة الجمعية، راشد الحديثي، حيث أكد على أهمية الموارد البشرية والدور المأمول من الجمعية القيام به للمساهمة في تحقيق أهداف وبرامج الرؤية، وأهمية التعاون مع كل الجهات والمهتمين بالموارد البشرية في سبيل تحقيق ذلك.

وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، بوافر الشكر والتقدير لأمير منطقة الرياض بالإنابة، على قبول الرئاسة الفخرية للجميعة، راجين من الله، التوفيق والسداد في تحقيق أهداف وخطط الجمعية للتطوير الموارد البشرية والتي تعد حجر الزاوية في تحقيق أهداف وبرامج الرؤية الطموحة.

وتأسست جمعية "بشر" مؤخرًا للمساهمة في تطوير ممارسات الموارد البشرية بالمملكة وفق رؤية 2030، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"محمد بن عبدالرحمن" رئيسًا فخريًا للجمعية السعودية للموارد البشرية
سبق

وافق أمير منطقة الرياض بالإنابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، على تولي الرئاسة الفخرية للجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر".

جاء ذلك في خطاب موجه لرئيس مجلس إدارة الجمعية، راشد الحديثي، حيث أكد على أهمية الموارد البشرية والدور المأمول من الجمعية القيام به للمساهمة في تحقيق أهداف وبرامج الرؤية، وأهمية التعاون مع كل الجهات والمهتمين بالموارد البشرية في سبيل تحقيق ذلك.

وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، بوافر الشكر والتقدير لأمير منطقة الرياض بالإنابة، على قبول الرئاسة الفخرية للجميعة، راجين من الله، التوفيق والسداد في تحقيق أهداف وخطط الجمعية للتطوير الموارد البشرية والتي تعد حجر الزاوية في تحقيق أهداف وبرامج الرؤية الطموحة.

وتأسست جمعية "بشر" مؤخرًا للمساهمة في تطوير ممارسات الموارد البشرية بالمملكة وفق رؤية 2030، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
04:35 PM

"محمد بن عبدالرحمن" رئيسًا فخريًا للجمعية السعودية للموارد البشرية

تأسست لتتوافق مع رؤية المملكة 2030

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
3
3,827

وافق أمير منطقة الرياض بالإنابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، على تولي الرئاسة الفخرية للجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر".

جاء ذلك في خطاب موجه لرئيس مجلس إدارة الجمعية، راشد الحديثي، حيث أكد على أهمية الموارد البشرية والدور المأمول من الجمعية القيام به للمساهمة في تحقيق أهداف وبرامج الرؤية، وأهمية التعاون مع كل الجهات والمهتمين بالموارد البشرية في سبيل تحقيق ذلك.

وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، بوافر الشكر والتقدير لأمير منطقة الرياض بالإنابة، على قبول الرئاسة الفخرية للجميعة، راجين من الله، التوفيق والسداد في تحقيق أهداف وخطط الجمعية للتطوير الموارد البشرية والتي تعد حجر الزاوية في تحقيق أهداف وبرامج الرؤية الطموحة.

وتأسست جمعية "بشر" مؤخرًا للمساهمة في تطوير ممارسات الموارد البشرية بالمملكة وفق رؤية 2030، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.

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