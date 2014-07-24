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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار وبرد وسيول على منطقة جازان

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان للسيول، على محافظات: أبو عريش، أحد المسارحة، والحرث، والدائر، والريث، الطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وضمد، وفيفا، وهروب، وتشمل المناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وستستمر الحالة - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار وبرد وسيول على منطقة جازان
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان للسيول، على محافظات: أبو عريش، أحد المسارحة، والحرث، والدائر، والريث، الطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وضمد، وفيفا، وهروب، وتشمل المناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وستستمر الحالة - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
10:59 AM

تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار وبرد وسيول على منطقة جازان

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان للسيول، على محافظات: أبو عريش، أحد المسارحة، والحرث، والدائر، والريث، الطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وضمد، وفيفا، وهروب، وتشمل المناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وستستمر الحالة - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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