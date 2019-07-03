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تونس تقضي على إرهابي خطير دون أي خسائر

حاصرته قوات الأمن ففجّر نفسه

أكدت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أنه لم تقع أي خسائر بعدما فجّر إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه، بعد أن حاصرته قوات الأمن بحي الانطلاقة في العاصمة تونس.

وأفادت الداخلية في بيان بأنه على إثر عملية مطاردة مطولة للعنصر الإرهابي الفار أيمن السميري، جرت محاصرته من قبل دوريات تابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بحي الانطلاقة بالعاصمة، وأثناء إطلاق النار عليه عمد إلى تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف كان يرتديه، ولم تسجل أي خسائر بشرية.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق أن الشرطة فتحت النار على أيمن السميري الذي كانت الوزارة قد نشرت صورته طالبة مساعدة المواطنين في البحث عن هذا الإرهابي الخطير.

وكان انتحاريان فجّرا نفسيهما في هجومين منفصلين على الشرطة في العاصمة الخميس الماضي؛ مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخرين، فيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عن الهجومين.

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تونس تقضي على إرهابي خطير دون أي خسائر
سبق

أكدت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أنه لم تقع أي خسائر بعدما فجّر إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه، بعد أن حاصرته قوات الأمن بحي الانطلاقة في العاصمة تونس.

وأفادت الداخلية في بيان بأنه على إثر عملية مطاردة مطولة للعنصر الإرهابي الفار أيمن السميري، جرت محاصرته من قبل دوريات تابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بحي الانطلاقة بالعاصمة، وأثناء إطلاق النار عليه عمد إلى تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف كان يرتديه، ولم تسجل أي خسائر بشرية.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق أن الشرطة فتحت النار على أيمن السميري الذي كانت الوزارة قد نشرت صورته طالبة مساعدة المواطنين في البحث عن هذا الإرهابي الخطير.

وكان انتحاريان فجّرا نفسيهما في هجومين منفصلين على الشرطة في العاصمة الخميس الماضي؛ مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخرين، فيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عن الهجومين.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
03:27 PM

تونس تقضي على إرهابي خطير دون أي خسائر

حاصرته قوات الأمن ففجّر نفسه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أنه لم تقع أي خسائر بعدما فجّر إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه، بعد أن حاصرته قوات الأمن بحي الانطلاقة في العاصمة تونس.

وأفادت الداخلية في بيان بأنه على إثر عملية مطاردة مطولة للعنصر الإرهابي الفار أيمن السميري، جرت محاصرته من قبل دوريات تابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بحي الانطلاقة بالعاصمة، وأثناء إطلاق النار عليه عمد إلى تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف كان يرتديه، ولم تسجل أي خسائر بشرية.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق أن الشرطة فتحت النار على أيمن السميري الذي كانت الوزارة قد نشرت صورته طالبة مساعدة المواطنين في البحث عن هذا الإرهابي الخطير.

وكان انتحاريان فجّرا نفسيهما في هجومين منفصلين على الشرطة في العاصمة الخميس الماضي؛ مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخرين، فيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عن الهجومين.

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