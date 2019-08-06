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صحافي سوداني: تطورات المشاعر المقدسة طفرة تقاس بالسنة الضوئية

قال لـ"سبق": لم أر تمييزاً بين حاج وآخر نهائياً والخدمات موحدة للجميع

تحدث رئيس تحرير جريدة اليوم التالي السودانية الدكتور مزمل أبو القاسم، عن التطورات اللحظية التي تشهدها المشاعر المقدسة وتهيئة سبل الراحة لكافة الحجاج دون استثناء.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور مزمل لـ "سبق"، خلال استضافته لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقوله: أديت فريضة الحج الأولى عام 1993 وهي ذكرى لا تزال عالقة بذهني، فعندما أعود بالذاكرة إلى الخلف وأتذكر ذلك العهد وأشاهد ما يحدث الآن أجد أنها طفرة تقاس بالسنوات الضوئية لخدمة ضيوف الرحمن، وفي كل عام هناك جديد مفيد لخدمة الحجاج وسعياً حميداً لتسهيل مهامهم وتوفير سبل الراحة لأداء فريضة الحج.

وأضاف: شهدت السنوات الأخيرة طفرة كبيرة بالمشاعر المقدسة خاصة في وسائل النقل والتنقل، ومنها القطار وغيره من الخدمات الأخرى، وفي كل لحظة تشاهد الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن متجلية للعيان.

وعن استقراء الشعب السوداني لمكرمة خادم الحرمين الشريفين في استضافة العديد من ذوي شهداء عاصفة الحزم وغيرهم من المواطنين السودانيين قال مزمل: المثل يقول " الشيء من معدنه لا يستغرب " نحن لا نستغرب ذلك من حكومة المملكة وشعبها، فنحن أشقاء وأحباب تجمعنا أواصر الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك، فكل ملوك المملكة استمروا في دعم ومساندة السودان وهذه المبادرة تجد تقديراً عميقاً لدى الشعب السوداني.

وعن الإعلام المعادي الذي يحاول تضليل الرأي العام لتسييس الحج بنقل صورة كاذبة قال "مزمل": برؤية شاهد من موقع الحدث لم أر تمييزاً بين حاج وآخر نهائياً والخدمات تقدم لكافة ضيوف الرحمن بمختلف جنسياتهم والإجراءات موحدة لكل الحجاج في كل المنافذ والخدمات موفرة بكل يسر وسهولة.

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صحافي سوداني: تطورات المشاعر المقدسة طفرة تقاس بالسنة الضوئية
سبق

تحدث رئيس تحرير جريدة اليوم التالي السودانية الدكتور مزمل أبو القاسم، عن التطورات اللحظية التي تشهدها المشاعر المقدسة وتهيئة سبل الراحة لكافة الحجاج دون استثناء.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور مزمل لـ "سبق"، خلال استضافته لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقوله: أديت فريضة الحج الأولى عام 1993 وهي ذكرى لا تزال عالقة بذهني، فعندما أعود بالذاكرة إلى الخلف وأتذكر ذلك العهد وأشاهد ما يحدث الآن أجد أنها طفرة تقاس بالسنوات الضوئية لخدمة ضيوف الرحمن، وفي كل عام هناك جديد مفيد لخدمة الحجاج وسعياً حميداً لتسهيل مهامهم وتوفير سبل الراحة لأداء فريضة الحج.

وأضاف: شهدت السنوات الأخيرة طفرة كبيرة بالمشاعر المقدسة خاصة في وسائل النقل والتنقل، ومنها القطار وغيره من الخدمات الأخرى، وفي كل لحظة تشاهد الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن متجلية للعيان.

وعن استقراء الشعب السوداني لمكرمة خادم الحرمين الشريفين في استضافة العديد من ذوي شهداء عاصفة الحزم وغيرهم من المواطنين السودانيين قال مزمل: المثل يقول " الشيء من معدنه لا يستغرب " نحن لا نستغرب ذلك من حكومة المملكة وشعبها، فنحن أشقاء وأحباب تجمعنا أواصر الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك، فكل ملوك المملكة استمروا في دعم ومساندة السودان وهذه المبادرة تجد تقديراً عميقاً لدى الشعب السوداني.

وعن الإعلام المعادي الذي يحاول تضليل الرأي العام لتسييس الحج بنقل صورة كاذبة قال "مزمل": برؤية شاهد من موقع الحدث لم أر تمييزاً بين حاج وآخر نهائياً والخدمات تقدم لكافة ضيوف الرحمن بمختلف جنسياتهم والإجراءات موحدة لكل الحجاج في كل المنافذ والخدمات موفرة بكل يسر وسهولة.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
10:25 PM

صحافي سوداني: تطورات المشاعر المقدسة طفرة تقاس بالسنة الضوئية

قال لـ"سبق": لم أر تمييزاً بين حاج وآخر نهائياً والخدمات موحدة للجميع

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مسلّم الهواملة - بعثة المشاعر المقدّسة
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تحدث رئيس تحرير جريدة اليوم التالي السودانية الدكتور مزمل أبو القاسم، عن التطورات اللحظية التي تشهدها المشاعر المقدسة وتهيئة سبل الراحة لكافة الحجاج دون استثناء.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور مزمل لـ "سبق"، خلال استضافته لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقوله: أديت فريضة الحج الأولى عام 1993 وهي ذكرى لا تزال عالقة بذهني، فعندما أعود بالذاكرة إلى الخلف وأتذكر ذلك العهد وأشاهد ما يحدث الآن أجد أنها طفرة تقاس بالسنوات الضوئية لخدمة ضيوف الرحمن، وفي كل عام هناك جديد مفيد لخدمة الحجاج وسعياً حميداً لتسهيل مهامهم وتوفير سبل الراحة لأداء فريضة الحج.

وأضاف: شهدت السنوات الأخيرة طفرة كبيرة بالمشاعر المقدسة خاصة في وسائل النقل والتنقل، ومنها القطار وغيره من الخدمات الأخرى، وفي كل لحظة تشاهد الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن متجلية للعيان.

وعن استقراء الشعب السوداني لمكرمة خادم الحرمين الشريفين في استضافة العديد من ذوي شهداء عاصفة الحزم وغيرهم من المواطنين السودانيين قال مزمل: المثل يقول " الشيء من معدنه لا يستغرب " نحن لا نستغرب ذلك من حكومة المملكة وشعبها، فنحن أشقاء وأحباب تجمعنا أواصر الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك، فكل ملوك المملكة استمروا في دعم ومساندة السودان وهذه المبادرة تجد تقديراً عميقاً لدى الشعب السوداني.

وعن الإعلام المعادي الذي يحاول تضليل الرأي العام لتسييس الحج بنقل صورة كاذبة قال "مزمل": برؤية شاهد من موقع الحدث لم أر تمييزاً بين حاج وآخر نهائياً والخدمات تقدم لكافة ضيوف الرحمن بمختلف جنسياتهم والإجراءات موحدة لكل الحجاج في كل المنافذ والخدمات موفرة بكل يسر وسهولة.

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