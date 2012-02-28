النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وكيل النيابة العامة يثمن الثقة الملكية الكريمة

سأل الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها

ثمن وكيل النيابة شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وكيلاً للنيابة العامة بالمرتبة الممتازة.


وسأل الله عز وجل أن يوفقه لاداء الامانة وان يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة ويعينه على ادائها.
كما رفع بهذه المناسبة الشكر والعرفان للنائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على ما يجده وزملاءه من دعم وتوجيه نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والارتقاء بالخدمات التي تقدمها النيابة العامة.


وختم حديثه بالتأكيد على ما تجده النيابة العامة من دعم غير محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، سائلاً الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد امنها واستقرارها والخير والنماء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وكيل النيابة العامة يثمن الثقة الملكية الكريمة
سبق

ثمن وكيل النيابة شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وكيلاً للنيابة العامة بالمرتبة الممتازة.


وسأل الله عز وجل أن يوفقه لاداء الامانة وان يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة ويعينه على ادائها.
كما رفع بهذه المناسبة الشكر والعرفان للنائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على ما يجده وزملاءه من دعم وتوجيه نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والارتقاء بالخدمات التي تقدمها النيابة العامة.


وختم حديثه بالتأكيد على ما تجده النيابة العامة من دعم غير محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، سائلاً الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد امنها واستقرارها والخير والنماء.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
03:11 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
02:07 AM

وكيل النيابة العامة يثمن الثقة الملكية الكريمة

سأل الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
15,193

ثمن وكيل النيابة شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وكيلاً للنيابة العامة بالمرتبة الممتازة.


وسأل الله عز وجل أن يوفقه لاداء الامانة وان يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة ويعينه على ادائها.
كما رفع بهذه المناسبة الشكر والعرفان للنائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على ما يجده وزملاءه من دعم وتوجيه نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والارتقاء بالخدمات التي تقدمها النيابة العامة.


وختم حديثه بالتأكيد على ما تجده النيابة العامة من دعم غير محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، سائلاً الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد امنها واستقرارها والخير والنماء.

شارك برأيك
52
292

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,757
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,520
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,071
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,750

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

فرص عمل للشباب السعودي

فرص عمل للشباب السعودي

خالد الشبانة
الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

جمعان الكرت
تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة