وكيل النيابة العامة يثمن الثقة الملكية الكريمة

سأل الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها

ثمن وكيل النيابة شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وكيلاً للنيابة العامة بالمرتبة الممتازة.



وسأل الله عز وجل أن يوفقه لاداء الامانة وان يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة ويعينه على ادائها.

كما رفع بهذه المناسبة الشكر والعرفان للنائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على ما يجده وزملاءه من دعم وتوجيه نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والارتقاء بالخدمات التي تقدمها النيابة العامة.



وختم حديثه بالتأكيد على ما تجده النيابة العامة من دعم غير محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، سائلاً الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد امنها واستقرارها والخير والنماء.