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"الصحة": تسجيل 1226 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1128 خلال الـ24 ساعة الماضية

"بلدية صامطة" تغلق 8 محال مخالفة للإجراءات الاحترازية

بعد تنفيذ 2355 جولة رقابية خلال أسبوعين

نفذت بلدية محافظة صامطة ممثلة في قسم الرقابة الصحية خلال الأسبوعين الماضيين "2355" جولة رقابية على المحلات والمراكز التجارية، والمنشآت الغذائية والمطاعم، وقد اشتملت على مصادرة الأغذية الفاسدة.

وأسفرت الجولات عن مصادرة 70 كيلو من الخضراوات والفواكه، و10 كيلوجرامات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك مصادرة 15 كيلو مواد مجهولة المصدر، وإغلاق 8 محلات تجارية.

من جانبه أكد رئيس البلدية المكلف موسى بن حسين قحل، أن الجولات الرقابية مستمرة وفق خطط مجدولة على مدار العام للوقوف على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، إلى جانب التأكد من تنفيذ خططها الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع، والحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد "قحل" على أن كل من يخالف الأنظمة الوقائية والاحترازية سوف ينال العقوبات المنصوص عليها نظاماً، في الوقت ذاته أشاد بالمنشآت التي حرصت على امتثالها بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والاشتراطات البلدية.

كما وجّه قحل على أهمية مشاركة الفرد المجتمعية من خلال الإبلاغ عن المنشآت المخالفة، وأهمية الامتثال ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، والتبليغ عن أي ملاحظات عبر رقم البلاغات 940 لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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"بلدية صامطة" تغلق 8 محال مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

نفذت بلدية محافظة صامطة ممثلة في قسم الرقابة الصحية خلال الأسبوعين الماضيين "2355" جولة رقابية على المحلات والمراكز التجارية، والمنشآت الغذائية والمطاعم، وقد اشتملت على مصادرة الأغذية الفاسدة.

وأسفرت الجولات عن مصادرة 70 كيلو من الخضراوات والفواكه، و10 كيلوجرامات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك مصادرة 15 كيلو مواد مجهولة المصدر، وإغلاق 8 محلات تجارية.

من جانبه أكد رئيس البلدية المكلف موسى بن حسين قحل، أن الجولات الرقابية مستمرة وفق خطط مجدولة على مدار العام للوقوف على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، إلى جانب التأكد من تنفيذ خططها الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع، والحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد "قحل" على أن كل من يخالف الأنظمة الوقائية والاحترازية سوف ينال العقوبات المنصوص عليها نظاماً، في الوقت ذاته أشاد بالمنشآت التي حرصت على امتثالها بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والاشتراطات البلدية.

كما وجّه قحل على أهمية مشاركة الفرد المجتمعية من خلال الإبلاغ عن المنشآت المخالفة، وأهمية الامتثال ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، والتبليغ عن أي ملاحظات عبر رقم البلاغات 940 لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
05:02 PM

"بلدية صامطة" تغلق 8 محال مخالفة للإجراءات الاحترازية

بعد تنفيذ 2355 جولة رقابية خلال أسبوعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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نفذت بلدية محافظة صامطة ممثلة في قسم الرقابة الصحية خلال الأسبوعين الماضيين "2355" جولة رقابية على المحلات والمراكز التجارية، والمنشآت الغذائية والمطاعم، وقد اشتملت على مصادرة الأغذية الفاسدة.

وأسفرت الجولات عن مصادرة 70 كيلو من الخضراوات والفواكه، و10 كيلوجرامات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك مصادرة 15 كيلو مواد مجهولة المصدر، وإغلاق 8 محلات تجارية.

من جانبه أكد رئيس البلدية المكلف موسى بن حسين قحل، أن الجولات الرقابية مستمرة وفق خطط مجدولة على مدار العام للوقوف على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، إلى جانب التأكد من تنفيذ خططها الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع، والحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد "قحل" على أن كل من يخالف الأنظمة الوقائية والاحترازية سوف ينال العقوبات المنصوص عليها نظاماً، في الوقت ذاته أشاد بالمنشآت التي حرصت على امتثالها بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والاشتراطات البلدية.

كما وجّه قحل على أهمية مشاركة الفرد المجتمعية من خلال الإبلاغ عن المنشآت المخالفة، وأهمية الامتثال ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، والتبليغ عن أي ملاحظات عبر رقم البلاغات 940 لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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