تدشين خدمة النقل المدرسي لطلاب قاعدة الملك سلمان الجوية

تشمل 1025 طالبًا وطالبة تخدمهم 18 حافلة حديثة بأحدث وسائل السلامة

دشن قائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء الطيار الركن صالح بن عبدالله بن طالب خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات في قاعدة الملك سلمان الجوية، بحضور مساعد قائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار الركن صالح بن علي المصلوخ، والرئيس التنفيذي لشركة "تطوير" لخدمات النقل التعليمي فهد الشايع، والمهندس خالد الحقيل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل "سيتكو"، وعدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة.

وتشمل خدمة النقل المدرسي بقاعدة الملك سلمان الجوية عدد 1025 طالبًا وطالبة؛ حيث تم تخصيص 18 حافلة من الحافلات الحديثة التي تتوافر بها أحدث وسائل السلامة المدرسية والتقنيات الحديثة؛ بهدف تقديم خدمة نقل تعليمي آمن ومريح.

وعقب التدشين، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير النقل التعليمي فهد الشايع: "نسعد اليوم بتدشين خدمة النقل المدرسي لأبنائنا من الطلاب والطالبات بمدارس قاعدة الملك سلمان الجوية؛ لافتًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به التعليم من قِبَل حكومتنا الرشيدة، كما تؤكد الحرص والاهتمام الكبيرين اللذيْن توليهما وزارة التعليم للخدمات المساندة للعملية التعليمية ومن أهمها خدمة النقل المدرسي.

وأضاف الشايع: نحن في الشركة نستشعر أهمية الارتقاء بخدمة النقل المدرسي؛ لدورها في انتظام العملية التعليمية، ودعم مستوى التحصيل العلمي والمعرفي للطلاب والطالبات".

وتابع: "في سبيل تحقيق هذه الغاية نشدد من جهتنا على تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في النقل المدرسي؛ من خلال توفير الحافلات المشتملة على وسائل الأمان الحديثة، وكذلك الإشراف على تدريب السائقين على القيادة الآمنة، وتوفير متطلبات الرحلة الآمنة والمريحة".

تجدر الإشارة إلى أن شركة "تطوير" لخدمات النقل التعليمي، الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي، تقدم خدمة النقل المدرسي لـ1.2 مليون طالب وطالبة عبر 25 ألف حافلة ومركبة تنفّذ 50 ألف رحلة يوميًّا، تغطي 18 ألف مدرسة، وتخدم 47 إدارة تعليم تتبعها 110 من مكاتب التعليم.

وتقدم الشركة الخدمة لـ30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة عبر أكثر من 2000 حافلة ومركبة تنفذ 4 آلاف رحلة يوميًّا.