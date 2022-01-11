"القحطاني" يُتوَّج بنخبة النخبة للون الوضح

في ختام منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

تُوِّج عمير فهد القحطاني، بجائزة نخبة النخبة للون الوضح، التي شارك بها مع منافسه عبدالله عامر النهدي، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المقام في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض.

وبمنافسات نخبة النخبة اليوم، التي عرضت بمنقيتين بعدد 40 متناً، يسدل الستار على منافسات مهرجان المؤسس لمزاين الإبل.

ويترقب المتابعون للمهرجان، مساء اليوم إعلان نتائج الفحل وإنتاجه للونَي الصفر والمجاهيم، التي تحسم المنافسة بين الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس وحمد بن عوضة المري، على جائزة "الشداد"، التي يتصدرها الدبوس بـ725 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المري الذي يملك 724 نقطة.

وتُوِّج بنخبة النخبة للون الشقح هادي بن عبدالله العمور، وفاز في الفئة ذاتها للون الحمر عبدالله محمد العتيبي، وخطف جائزة الوضح دبوس الدبوس، فيما نال نخبة النخبة للون الشعل فلاح بن سلطان بن ملحم.