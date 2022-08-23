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442 مستفيدًا من خدمات الطب المنزلي في سراة عبيدة خلال عام

"صحة عسير": فرق طبية متكاملة قامت بـ 1824 زيارة لمنازلهم

أعلنت صحة عسير أن عدد المستفيدين من خدمات برنامج الطب المنزلي بمستشفى سراة عبيدة خلال العام الماضي بلغ 442 مستفيدًا، قُدمت لهم الرعاية الصحية في منازلهم من خلال 1824 زيارة بمعدل 152 زيارة شهريًا.

وأوضحت "صحة عسير" أن الخدمة تقدم للمستفيدين من خلال فرق طبية ويضم كل فريق طبيبين و3 من هيئة التمريض واختصاصي اجتماعي واختصاصي تغذية وعلاج طبيعي بحسب الحالة.

وقالت إن الفرق الطبية تقوم خلال الزيارات بعمل الفحوص الطبية ومتابعة الخدمات والحالات العلاجية وتوفير المستلزمات الطبية للمرضى مع توفير المستلزمات والأجهزة الطبية التي يحتاج إليها المريض من أسرة طبية ومراتب هوائية وكراسي متحركة وطاولة طعام وأسطوانات الأكسجين وأجهزة قياس السكر بالدم ومولدات الأكسجين المتنقلة وغيرها.

فيما أكد مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى سراة عبيدة العام سعيد راقع استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين والعمل على تطويرها بدعم وتوجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري.

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442 مستفيدًا من خدمات الطب المنزلي في سراة عبيدة خلال عام
سبق

أعلنت صحة عسير أن عدد المستفيدين من خدمات برنامج الطب المنزلي بمستشفى سراة عبيدة خلال العام الماضي بلغ 442 مستفيدًا، قُدمت لهم الرعاية الصحية في منازلهم من خلال 1824 زيارة بمعدل 152 زيارة شهريًا.

وأوضحت "صحة عسير" أن الخدمة تقدم للمستفيدين من خلال فرق طبية ويضم كل فريق طبيبين و3 من هيئة التمريض واختصاصي اجتماعي واختصاصي تغذية وعلاج طبيعي بحسب الحالة.

وقالت إن الفرق الطبية تقوم خلال الزيارات بعمل الفحوص الطبية ومتابعة الخدمات والحالات العلاجية وتوفير المستلزمات الطبية للمرضى مع توفير المستلزمات والأجهزة الطبية التي يحتاج إليها المريض من أسرة طبية ومراتب هوائية وكراسي متحركة وطاولة طعام وأسطوانات الأكسجين وأجهزة قياس السكر بالدم ومولدات الأكسجين المتنقلة وغيرها.

فيما أكد مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى سراة عبيدة العام سعيد راقع استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين والعمل على تطويرها بدعم وتوجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
10:51 PM

442 مستفيدًا من خدمات الطب المنزلي في سراة عبيدة خلال عام

"صحة عسير": فرق طبية متكاملة قامت بـ 1824 زيارة لمنازلهم

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بندر آل عوض - عسير
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أعلنت صحة عسير أن عدد المستفيدين من خدمات برنامج الطب المنزلي بمستشفى سراة عبيدة خلال العام الماضي بلغ 442 مستفيدًا، قُدمت لهم الرعاية الصحية في منازلهم من خلال 1824 زيارة بمعدل 152 زيارة شهريًا.

وأوضحت "صحة عسير" أن الخدمة تقدم للمستفيدين من خلال فرق طبية ويضم كل فريق طبيبين و3 من هيئة التمريض واختصاصي اجتماعي واختصاصي تغذية وعلاج طبيعي بحسب الحالة.

وقالت إن الفرق الطبية تقوم خلال الزيارات بعمل الفحوص الطبية ومتابعة الخدمات والحالات العلاجية وتوفير المستلزمات الطبية للمرضى مع توفير المستلزمات والأجهزة الطبية التي يحتاج إليها المريض من أسرة طبية ومراتب هوائية وكراسي متحركة وطاولة طعام وأسطوانات الأكسجين وأجهزة قياس السكر بالدم ومولدات الأكسجين المتنقلة وغيرها.

فيما أكد مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى سراة عبيدة العام سعيد راقع استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين والعمل على تطويرها بدعم وتوجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري.

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