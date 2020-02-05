النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في البطولة الخليجية: طائرة الهلال تُحقق الانتصار الثاني

تغلب فريق الهلال على فريق العين الإماراتي في ثاني مبارياته في ( خليجي 37 ) للأندية الأبطال للكرة الطائرة المقامة حالياً في الكويت وذلك بعد فوزه بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها 25/21 - 25/19 - 25/19
وقدم الهلال مستوى مميزاً أمام العين الإماراتي وفرض سيطرته على مجريات المباراة بالضربات الساحقة والإرسالات القوية التي حصد من خلالها العديد من النقاط التي كانت كفيلة بتقدمه في جميع الأشواط الثلاثة وسط تألق نجمه المخضرم أحمد البخيت والمحترف العماني سعود المعمري,
وسيلعب الهلال مواجهته الثالثة بعد غدٍ الجمعة عند الساعة الخامسة في صالة نادي الكويت أمام دار كليب البحريني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في البطولة الخليجية: طائرة الهلال تُحقق الانتصار الثاني
سبق

تغلب فريق الهلال على فريق العين الإماراتي في ثاني مبارياته في ( خليجي 37 ) للأندية الأبطال للكرة الطائرة المقامة حالياً في الكويت وذلك بعد فوزه بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها 25/21 - 25/19 - 25/19
وقدم الهلال مستوى مميزاً أمام العين الإماراتي وفرض سيطرته على مجريات المباراة بالضربات الساحقة والإرسالات القوية التي حصد من خلالها العديد من النقاط التي كانت كفيلة بتقدمه في جميع الأشواط الثلاثة وسط تألق نجمه المخضرم أحمد البخيت والمحترف العماني سعود المعمري,
وسيلعب الهلال مواجهته الثالثة بعد غدٍ الجمعة عند الساعة الخامسة في صالة نادي الكويت أمام دار كليب البحريني.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
11:45 PM

في البطولة الخليجية: طائرة الهلال تُحقق الانتصار الثاني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
203

تغلب فريق الهلال على فريق العين الإماراتي في ثاني مبارياته في ( خليجي 37 ) للأندية الأبطال للكرة الطائرة المقامة حالياً في الكويت وذلك بعد فوزه بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها 25/21 - 25/19 - 25/19
وقدم الهلال مستوى مميزاً أمام العين الإماراتي وفرض سيطرته على مجريات المباراة بالضربات الساحقة والإرسالات القوية التي حصد من خلالها العديد من النقاط التي كانت كفيلة بتقدمه في جميع الأشواط الثلاثة وسط تألق نجمه المخضرم أحمد البخيت والمحترف العماني سعود المعمري,
وسيلعب الهلال مواجهته الثالثة بعد غدٍ الجمعة عند الساعة الخامسة في صالة نادي الكويت أمام دار كليب البحريني.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,361
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,914
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,933
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,486

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة