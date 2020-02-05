في البطولة الخليجية: طائرة الهلال تُحقق الانتصار الثاني

تغلب فريق الهلال على فريق العين الإماراتي في ثاني مبارياته في ( خليجي 37 ) للأندية الأبطال للكرة الطائرة المقامة حالياً في الكويت وذلك بعد فوزه بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها 25/21 - 25/19 - 25/19

وقدم الهلال مستوى مميزاً أمام العين الإماراتي وفرض سيطرته على مجريات المباراة بالضربات الساحقة والإرسالات القوية التي حصد من خلالها العديد من النقاط التي كانت كفيلة بتقدمه في جميع الأشواط الثلاثة وسط تألق نجمه المخضرم أحمد البخيت والمحترف العماني سعود المعمري,

وسيلعب الهلال مواجهته الثالثة بعد غدٍ الجمعة عند الساعة الخامسة في صالة نادي الكويت أمام دار كليب البحريني.