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"عون" ورئيس وزراء لبنان يوقّعان على مرسوم تشكيل الحكومة

تشمل عشرين وزيراً منهم زينة عكر نائباً لرئيس مجلس الوزراء وفهمي لـ "الداخلية"

وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون؛ ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب؛ على مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية، الليلة الماضية، في قصر بعبدا، برئاسة حسان دياب؛ وتشمل عشرين وزيراً؛ منهم زينة عكر؛ نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع الوطني، وناصيف حتى؛ وزيراً للخارجية والمغتربين، ومحمد فهمي؛ وزيراً للداخلية والبلديات، ومنال عبدالصمد؛ وزيراً للإعلام.

الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس مجلس الوزراء حسان دياب الحكومة اللبنانية

الرئيسية/ أخبار العالم

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"عون" ورئيس وزراء لبنان يوقّعان على مرسوم تشكيل الحكومة
سبق

وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون؛ ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب؛ على مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية، الليلة الماضية، في قصر بعبدا، برئاسة حسان دياب؛ وتشمل عشرين وزيراً؛ منهم زينة عكر؛ نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع الوطني، وناصيف حتى؛ وزيراً للخارجية والمغتربين، ومحمد فهمي؛ وزيراً للداخلية والبلديات، ومنال عبدالصمد؛ وزيراً للإعلام.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
01:19 PM

"عون" ورئيس وزراء لبنان يوقّعان على مرسوم تشكيل الحكومة

تشمل عشرين وزيراً منهم زينة عكر نائباً لرئيس مجلس الوزراء وفهمي لـ "الداخلية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون؛ ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب؛ على مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية، الليلة الماضية، في قصر بعبدا، برئاسة حسان دياب؛ وتشمل عشرين وزيراً؛ منهم زينة عكر؛ نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع الوطني، وناصيف حتى؛ وزيراً للخارجية والمغتربين، ومحمد فهمي؛ وزيراً للداخلية والبلديات، ومنال عبدالصمد؛ وزيراً للإعلام.

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