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بعد قبول استقالة "القاسم"..  "الشايعي" رئيساً للتعاون

وافق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على قبول استقالة محمد القاسم من رئاسة مجلس إدارة نادي التعاون.

وتم تكليف نائب الرئيس علي الشايعي بإدارة شؤون النادي لحين عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد .

وقدم "الشايعي" باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وجميع التعاونيين من أعضاء شرف ورؤساء سابقين وجماهير ومحبي النادي جزيل الشكر والتقدير للقاسم على كل ما قدمه خلال الـ8 سنوات .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد قبول استقالة "القاسم"..  "الشايعي" رئيساً للتعاون
سبق

وافق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على قبول استقالة محمد القاسم من رئاسة مجلس إدارة نادي التعاون.

وتم تكليف نائب الرئيس علي الشايعي بإدارة شؤون النادي لحين عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد .

وقدم "الشايعي" باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وجميع التعاونيين من أعضاء شرف ورؤساء سابقين وجماهير ومحبي النادي جزيل الشكر والتقدير للقاسم على كل ما قدمه خلال الـ8 سنوات .

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
05:01 PM

بعد قبول استقالة "القاسم"..  "الشايعي" رئيساً للتعاون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على قبول استقالة محمد القاسم من رئاسة مجلس إدارة نادي التعاون.

وتم تكليف نائب الرئيس علي الشايعي بإدارة شؤون النادي لحين عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد .

وقدم "الشايعي" باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وجميع التعاونيين من أعضاء شرف ورؤساء سابقين وجماهير ومحبي النادي جزيل الشكر والتقدير للقاسم على كل ما قدمه خلال الـ8 سنوات .

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