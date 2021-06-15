النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب أمير جــازان للطلاب الفائزين بالريبورت: أنتم مبدعون

نظمها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية ووزارة التعليم

استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم مدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي النعمي ومدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي والطلاب والطالبات الفائزين على مستوى المملكة ضمن منافسات تحدي فيرست التقني 2021 للروبوت.

وفي بداية اللقاء رحب نائب أمير المنطقة بمديري تعليم جازان وصبيا والطلاب والطالبات الفائزين، واستمع سموه لشرح مفصل عن منافسات تحدي فيرست التقني 2021 للروبوت والتي أقيمت تحت شعار «الهدف الأسمى»، ونظمها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية ووزارة التعليم.

ونوه نائب أمير منطقة جازان بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية وأنشطتها في جميع مناطق المملكة، وبمتابعة ودعم من أمير منطقة جازان، مشيدًا بما حققه الطلاب والطالبات من منجز.

يذكر أن طلاب وطالبات إدارتي تعليم جازان وصبيا حققوا خلال هذه المنافسات المراكز الأولى ضمن جوائز التواصل والتحكم والتحفيز والمركز الثاني والثالث في تحدي الروبوت على مستوى المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نائب أمير جــازان للطلاب الفائزين بالريبورت: أنتم مبدعون
سبق

استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم مدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي النعمي ومدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي والطلاب والطالبات الفائزين على مستوى المملكة ضمن منافسات تحدي فيرست التقني 2021 للروبوت.

وفي بداية اللقاء رحب نائب أمير المنطقة بمديري تعليم جازان وصبيا والطلاب والطالبات الفائزين، واستمع سموه لشرح مفصل عن منافسات تحدي فيرست التقني 2021 للروبوت والتي أقيمت تحت شعار «الهدف الأسمى»، ونظمها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية ووزارة التعليم.

ونوه نائب أمير منطقة جازان بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية وأنشطتها في جميع مناطق المملكة، وبمتابعة ودعم من أمير منطقة جازان، مشيدًا بما حققه الطلاب والطالبات من منجز.

يذكر أن طلاب وطالبات إدارتي تعليم جازان وصبيا حققوا خلال هذه المنافسات المراكز الأولى ضمن جوائز التواصل والتحكم والتحفيز والمركز الثاني والثالث في تحدي الروبوت على مستوى المملكة.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
04:09 PM

نائب أمير جــازان للطلاب الفائزين بالريبورت: أنتم مبدعون

نظمها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية ووزارة التعليم

A A A
فهد كاملي - جازان
3
629

استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم مدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي النعمي ومدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي والطلاب والطالبات الفائزين على مستوى المملكة ضمن منافسات تحدي فيرست التقني 2021 للروبوت.

وفي بداية اللقاء رحب نائب أمير المنطقة بمديري تعليم جازان وصبيا والطلاب والطالبات الفائزين، واستمع سموه لشرح مفصل عن منافسات تحدي فيرست التقني 2021 للروبوت والتي أقيمت تحت شعار «الهدف الأسمى»، ونظمها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية ووزارة التعليم.

ونوه نائب أمير منطقة جازان بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية وأنشطتها في جميع مناطق المملكة، وبمتابعة ودعم من أمير منطقة جازان، مشيدًا بما حققه الطلاب والطالبات من منجز.

يذكر أن طلاب وطالبات إدارتي تعليم جازان وصبيا حققوا خلال هذه المنافسات المراكز الأولى ضمن جوائز التواصل والتحكم والتحفيز والمركز الثاني والثالث في تحدي الروبوت على مستوى المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,593
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,096
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,193
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,794

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة