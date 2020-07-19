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حادثا انقلاب منفصلان في الباحة يخلفان ثلاث وفيات وإصابات متعددة

الأول عند مفرق البعيثة مع تربة والثاني بعقبة غامد الزناد

أوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغين عن وقوع حادثي انقلاب.

وأضاف الزهراني أن وقت بلاغ الحادث الأول كان في تمام الساعة: 1:31 منتصف الليل في معشوقة وتحديدًا بمفرق البعيثة مع تربة.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح وجود 3 إصابات نتج عنها حالتا وفاة بالموقع، وإصابة من بسيطة إلى متوسطة، وتم التدخل إسعافيًّا له ونقله إلى مستشفى قياء من قبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.

وتابع: كان الحادث الثاني عبارة عن انقلاب آخر بعقبة غامد الزناد ورود البلاغ الثاني لغرفة العمليات في تمام 7:15 صباح اليوم، وتم توجيه الفرقة للموقع، وعند وصولهم اتضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليها، سائلًا الله السلامة للمصابين والرحمة والمغفرة للمتوفين.

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حادثا انقلاب منفصلان في الباحة يخلفان ثلاث وفيات وإصابات متعددة
سبق

أوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغين عن وقوع حادثي انقلاب.

وأضاف الزهراني أن وقت بلاغ الحادث الأول كان في تمام الساعة: 1:31 منتصف الليل في معشوقة وتحديدًا بمفرق البعيثة مع تربة.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح وجود 3 إصابات نتج عنها حالتا وفاة بالموقع، وإصابة من بسيطة إلى متوسطة، وتم التدخل إسعافيًّا له ونقله إلى مستشفى قياء من قبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.

وتابع: كان الحادث الثاني عبارة عن انقلاب آخر بعقبة غامد الزناد ورود البلاغ الثاني لغرفة العمليات في تمام 7:15 صباح اليوم، وتم توجيه الفرقة للموقع، وعند وصولهم اتضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليها، سائلًا الله السلامة للمصابين والرحمة والمغفرة للمتوفين.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
05:50 PM

حادثا انقلاب منفصلان في الباحة يخلفان ثلاث وفيات وإصابات متعددة

الأول عند مفرق البعيثة مع تربة والثاني بعقبة غامد الزناد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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أوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغين عن وقوع حادثي انقلاب.

وأضاف الزهراني أن وقت بلاغ الحادث الأول كان في تمام الساعة: 1:31 منتصف الليل في معشوقة وتحديدًا بمفرق البعيثة مع تربة.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح وجود 3 إصابات نتج عنها حالتا وفاة بالموقع، وإصابة من بسيطة إلى متوسطة، وتم التدخل إسعافيًّا له ونقله إلى مستشفى قياء من قبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.

وتابع: كان الحادث الثاني عبارة عن انقلاب آخر بعقبة غامد الزناد ورود البلاغ الثاني لغرفة العمليات في تمام 7:15 صباح اليوم، وتم توجيه الفرقة للموقع، وعند وصولهم اتضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليها، سائلًا الله السلامة للمصابين والرحمة والمغفرة للمتوفين.

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