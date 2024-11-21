"بدر بن سلطان" يشهد توقيع مذكرة بين قيادة المنطقة الغربية و"بترو رابغ"

لتقديم مليون ريال لاكتتاب أبناء وبنات الشهداء في أسهم شركة أرامكو

شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة اليوم، مراسم توقيع مذكرة تعاون بين قيادة المنطقة الغربية بوزارة الدفاع، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ".

وبموجب المذكرة، ستقدم الشركة مبلغ مليون ريال مساهمة منها لتمكين أبناء وبنات شهداء الواجب بالمنطقة من الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو السعودية.

وتأتي الاتفاقية ثمرة لتوجيه نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال زيارته لمحافظة رابغ العام الماضي، بأن يكون للشركات دورها ومساهمتها الفاعلة في البرامج والمبادرات المجتمعية، حيث استجابت شركة "بترو رابغ" وأطلقت عدة مبادرات وبرامج تعليمية وتدريبية موجهة لأبناء شهداء الواجب.

وتنصّ الاتفاقية التي وقعها قائد المنطقة الغربية اللواء عبدالله الطويلعي، ونائب الرئيس للعلاقات الصناعية هشام عزو، على تقديم الشركة مبلغ مليون ريال لاكتتاب أبناء وبنات شهداء الواجب في المنطقة في أسهم شركة أرامكو السعودية تقديراً وعرفاناً منها لما قدمه آباؤهم من تضحيات لأجل الدفاع عن الوطن والذود عن مقدساته.

وستتولى قيادة المنطقة الغربية بوزارة الدفاع تزويد شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ" بأسماء أبناء وبنات شهداء الواجب وبكافة المتطلبات والمستندات النظامية لإتمام علمية الاكتتاب.

جدير ذكره أن شركة "بترو رابغ" أعلنت خلال زيارة الأمير بدر بن سلطان لرابغ العام الماضي عن تخصيص مبلغ يتجاوز ثلاثة ملايين ريال لصالح المساهمة والبرامج المجتمعية.