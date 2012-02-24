النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ أملج يبحث اختيار المحافظة واجهة سياحية بـ"صيف السعودية"

"سعود بن نهار" اطلع على عددٍ من المواقع الاستثمارية خلال زيارته

بحث محافظ أملج نايف المريخي, الثلاثاء، والأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز وكيل وزارة السياحة للتخطيط, اختيار محافظة أملج كوجهة سياحية في مواسم صيف السعودية لهذا العام، وفرص التطوير والتحسين بما يواكب رؤية المملكة 2030.

واطلع الأمير "سعود بن نهار" خلال زيارته للمحافظة هذه الأيام على عددٍ من المواقع السياحية والاستثمارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محافظ أملج يبحث اختيار المحافظة واجهة سياحية بـ"صيف السعودية"
سبق

بحث محافظ أملج نايف المريخي, الثلاثاء، والأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز وكيل وزارة السياحة للتخطيط, اختيار محافظة أملج كوجهة سياحية في مواسم صيف السعودية لهذا العام، وفرص التطوير والتحسين بما يواكب رؤية المملكة 2030.

واطلع الأمير "سعود بن نهار" خلال زيارته للمحافظة هذه الأيام على عددٍ من المواقع السياحية والاستثمارية.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
01:52 AM

محافظ أملج يبحث اختيار المحافظة واجهة سياحية بـ"صيف السعودية"

"سعود بن نهار" اطلع على عددٍ من المواقع الاستثمارية خلال زيارته

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أملج
0
440

بحث محافظ أملج نايف المريخي, الثلاثاء، والأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز وكيل وزارة السياحة للتخطيط, اختيار محافظة أملج كوجهة سياحية في مواسم صيف السعودية لهذا العام، وفرص التطوير والتحسين بما يواكب رؤية المملكة 2030.

واطلع الأمير "سعود بن نهار" خلال زيارته للمحافظة هذه الأيام على عددٍ من المواقع السياحية والاستثمارية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,411
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,728
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,194
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,769

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة