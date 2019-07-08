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"الموانئ السعودية" تناول 21 مليون طن من البضائع خلال يونيو

بنسبة زيادة بلغت 5.30 % مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق

بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال يونيو لعام 2019م، أكثر من 21 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 557 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 5.30 %، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال الشهر نفسه 1004 سفن، وبلغ عدد الركاب أكثر من 143 ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات أكثر من 55 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي أكثر من 434 ألف رأس من الماشية.

وفي هذا السياق تبذل الهيئة العامة للموانئ جهوداً حثيثة لدعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية إلى تعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

يُذكر أن "موانئ" تتولى مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية متنوعة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الموانئ السعودية" تناول 21 مليون طن من البضائع خلال يونيو
سبق

بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال يونيو لعام 2019م، أكثر من 21 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 557 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 5.30 %، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال الشهر نفسه 1004 سفن، وبلغ عدد الركاب أكثر من 143 ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات أكثر من 55 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي أكثر من 434 ألف رأس من الماشية.

وفي هذا السياق تبذل الهيئة العامة للموانئ جهوداً حثيثة لدعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية إلى تعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

يُذكر أن "موانئ" تتولى مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية متنوعة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
11:58 AM

"الموانئ السعودية" تناول 21 مليون طن من البضائع خلال يونيو

بنسبة زيادة بلغت 5.30 % مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال يونيو لعام 2019م، أكثر من 21 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 557 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 5.30 %، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال الشهر نفسه 1004 سفن، وبلغ عدد الركاب أكثر من 143 ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات أكثر من 55 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي أكثر من 434 ألف رأس من الماشية.

وفي هذا السياق تبذل الهيئة العامة للموانئ جهوداً حثيثة لدعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية إلى تعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

يُذكر أن "موانئ" تتولى مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية متنوعة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.

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