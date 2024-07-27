نسبة الألياف القطنية .. "شروط ملابس الإحرام" كما حدّدتها "المواصفات"

شدّدت على تماسك الخطوط عبر شد ملابس الإحرام في اتجاهين متعاكسين

أكّدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن ملابس الإحرام لابد أن تكون مطابقة للمواصفات، وأن يكون لبس الإحرام ناصع البياض، وألا تكون فيه بقع أو أوساخ، وألا تقل نسبة الألياف القطنية عن 99 %، من خلال قراءة البيانات الإيضاحية على الغلاف الخارجي.

كما يجب أن يكون درجة امتصاصه للحرارة والرطوبة عالية، وأن يتكون من قطعتين "رداء وإزار" متساويتين في الأطوال والأبعاد وخالية من الزخارف التي تتعارض مع الآداب الإسلامية.

وينبغي التأكد من تماسك خطوط الإحرام، ويتبين ذلك من خلال شد ملابس الإحرام في اتجاهين متعاكسين.