"قط ومنك وكلب".. سوق ووهان باع 47 ألف حيوان بري قبيل تفشي "كورونا"

دراسة جديدة أكدت أن الكثير من تجارة الحياة البرية كانت غير قانونية بلا فحص

أظهرت دراسة جديدة أن أكثر من 47 ألف حيوان بري تم بيعه في مدينة ووهان الصينية في غضون عامين ونصف، قبل ظهور البؤرة الأولى لفيروس كورونا في الصين؛ مما يوفر أدلة جديدة حاسمة على أن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بشكل طبيعي من الحيوانات إلى البشر.

وكشفت الدراسة، المنشورة في مجلة "نيتشر" النخبوية وتحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مقتطفات منها، أن الحيوانات البرية -بما في ذلك 31 نوعًا محميًّا- غالبًا ما يتم ذبحها في الموقع في الأسواق، وتخزينها في أماكن ضيقة وغير صحية؛ الأمر الذي يسمح للفيروسات بالانتشار.

ووفق ما نقله اليوم الأربعاء موقع الحرة، تضمنت تلك الحيوانات أربعة أنواع على الأقل يقول العلماء إنها يمكن أن تحمل فيروس كوفيد-19 (قط الزباد، المنك، الغرير، وكلاب الراكون)؛ وذلك وفقًا للدراسة التي أجراها باحثون من جامعات ويست نورمال الصينية وأكسفورد وكولومبيا البريطانية الكندية.

تُظهر الدراسة التي نُشرت، الاثنين، ولأول مرة، أن الكثير من تجارة الحياة البرية في ووهان كانت غير قانونية، دون إجراء الفحوصات الإلزامية على صحة الحيوانات المباعة وأصولها.

وقالت الدراسة: "تم بيع جميع الحيوانات تقريبًا وهي في أقفاص ومكدسة وفي حالة سيئة. وتقدم معظم المتاجر خدمات الجزارة، التي تتم في الموقع، مع آثار كبيرة على صحة الأغذية ورعاية الحيوان".

وتقول الصحيفة: إن مثل هذه النتائج تجعل بعض العلماء -بما في ذلك رئيس فريق خبراء منظمة الصحة العالمية للتحقيق في مصادر وباء "كوفيد-19"- يتساءلون عن سبب عدم مشاركة بياناتها التي تم جمعها بين مايو 2017 ونوفمبر 2019 في وقت سابق.

وقال اثنان من مؤلفي الدراسة لصحيفة "وول ستريت جورنال": إنهما لم يتمكنا من مشاركة نتائجهما مع فريق منظمة الصحة العالمية؛ لأن الورقة كانت تخضع لمراجعة لعدة أشهر. وقال أحدهما: إن العديد من المجلات الأخرى رفضتها.

وفي وقت مبكر من هذا العام، زار فريق منظمة الصحة العالمية ووهان، وتفقد أماكن بما في ذلك سوق الطعام في هوانان؛ حيث تم العثور على العديد من أولى حالات كوفيد-19 في ديسمبر 2019؛ مما دفع السلطات الصينية إلى الإعلان عن أن المصدر المحتمل كان اللحوم البرية التي تباع هناك.

وفي مارس، قال الفريق إنه لم يعثر على دليل على بيع ثدييات حية في هذا السوق، ونقل عن سلطات السوق قولها: إن جميع أنواع الحيوانات البرية هناك قانونية.

كما زار سوق بايشازو في ووهان، وقال إنها لم يعثر على دليل على بيع الحيوانات البرية هناك؛ لكن هذه الدراسة العلمية الحديثة رسمت صورة مختلفة تمامًا، كما تقول "وول ستريت جورنال".

وقد استند هذا البحث العلمي إلى دراسة استقصائية، شملت 17 متجرًا في أربعة أسواق مختلفة في ووهان، بما في ذلك هوانان وبايشازو، كجزء من دراسة حول انتشار مرض ينقله القراد (حشرة مفصلية الأرجل صغيرة الحجم تعود لصنف العنكبيات) بين الحيوانات.