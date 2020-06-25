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"التقاعد" تودع أكثر من 6.6 مليارات ريال في حسابات عملائها لشهر يونيو

في إطار حرص المؤسسة على التقيّد بمواعيد صرف المعاشات دون تأخير

أودعت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم معاشات شهر يونيو في الحسابات البنكية لجميع عملائها، موضحة أن إجمالي المعاشات التقاعدية لشهر يونيو بلغ أكثر من ستة مليارات و600 مليون ريال صُرفت لأكثر من مليون ومائتي ألف عميل، ما بين متقاعد ومستفيد.

يأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على التقيّد بمواعيد صرف المعاشات دون تأخير، والتزامها بمسؤولياتها وفق ما تضمَّنته أهدافها الاستراتيجية الساعية نحو تقديم أفضل الخدمات لعملائها من المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.

وأكّدت المؤسسة أهمية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تنفيذ جميع الخدمات والمعاملات الخاصة بعملائها بما يكفيهم عناء الزيارة لمراكز الخدمة، كما أتاحت وضمن خدماتها الإلكترونية خدمة (حجز موعد) في حال رغبة العميل في زيارة أحد مراكز الخدمة حول المملكة لتحديد الموعد المناسب قبل التوجه للمركز.

ودعت "التقاعد" عملاءها ممن لديهم استفسارات أو أسئلة للتواصل معها عبر قنواتها المختلفة للعناية بالعملاء، من خلال مركز الاتصال: 8001248889 أو 920014000 ، أو حساب العناية بالعملاء في تويتر @PPA_Care ، أو البريد الإلكتروني: ecare@pension.gov.sa.

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"التقاعد" تودع أكثر من 6.6 مليارات ريال في حسابات عملائها لشهر يونيو
سبق

أودعت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم معاشات شهر يونيو في الحسابات البنكية لجميع عملائها، موضحة أن إجمالي المعاشات التقاعدية لشهر يونيو بلغ أكثر من ستة مليارات و600 مليون ريال صُرفت لأكثر من مليون ومائتي ألف عميل، ما بين متقاعد ومستفيد.

يأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على التقيّد بمواعيد صرف المعاشات دون تأخير، والتزامها بمسؤولياتها وفق ما تضمَّنته أهدافها الاستراتيجية الساعية نحو تقديم أفضل الخدمات لعملائها من المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.

وأكّدت المؤسسة أهمية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تنفيذ جميع الخدمات والمعاملات الخاصة بعملائها بما يكفيهم عناء الزيارة لمراكز الخدمة، كما أتاحت وضمن خدماتها الإلكترونية خدمة (حجز موعد) في حال رغبة العميل في زيارة أحد مراكز الخدمة حول المملكة لتحديد الموعد المناسب قبل التوجه للمركز.

ودعت "التقاعد" عملاءها ممن لديهم استفسارات أو أسئلة للتواصل معها عبر قنواتها المختلفة للعناية بالعملاء، من خلال مركز الاتصال: 8001248889 أو 920014000 ، أو حساب العناية بالعملاء في تويتر @PPA_Care ، أو البريد الإلكتروني: ecare@pension.gov.sa.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
04:45 PM

"التقاعد" تودع أكثر من 6.6 مليارات ريال في حسابات عملائها لشهر يونيو

في إطار حرص المؤسسة على التقيّد بمواعيد صرف المعاشات دون تأخير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أودعت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم معاشات شهر يونيو في الحسابات البنكية لجميع عملائها، موضحة أن إجمالي المعاشات التقاعدية لشهر يونيو بلغ أكثر من ستة مليارات و600 مليون ريال صُرفت لأكثر من مليون ومائتي ألف عميل، ما بين متقاعد ومستفيد.

يأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على التقيّد بمواعيد صرف المعاشات دون تأخير، والتزامها بمسؤولياتها وفق ما تضمَّنته أهدافها الاستراتيجية الساعية نحو تقديم أفضل الخدمات لعملائها من المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.

وأكّدت المؤسسة أهمية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تنفيذ جميع الخدمات والمعاملات الخاصة بعملائها بما يكفيهم عناء الزيارة لمراكز الخدمة، كما أتاحت وضمن خدماتها الإلكترونية خدمة (حجز موعد) في حال رغبة العميل في زيارة أحد مراكز الخدمة حول المملكة لتحديد الموعد المناسب قبل التوجه للمركز.

ودعت "التقاعد" عملاءها ممن لديهم استفسارات أو أسئلة للتواصل معها عبر قنواتها المختلفة للعناية بالعملاء، من خلال مركز الاتصال: 8001248889 أو 920014000 ، أو حساب العناية بالعملاء في تويتر @PPA_Care ، أو البريد الإلكتروني: ecare@pension.gov.sa.

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