طالب الثالث الابتدائي "عبدالمجيد" يغيِّبه مرض مستعصٍ.. وزملاؤه يفتقدونه

صارعه سنوات عدة وكان يحضر دروسه بالمنصة من المستشفى أثناء علاجه ﻿

أحمد العبدالله-مكة المكرمة: نعى معلمو مدرسة ابن قتيبة بالشرائع أحد طلابها، الذي وافته المنية مساء أمس بعد إصابته بأحد الأمراض المستعصية، وغادر دار الدنيا بعدها مصحوبًا بدعوات معلميه وزملائه له بالرحمة.

وكان الطالب "عبدالمجيد الزهراني"، الذي يدرس في الصف الثالث الابتدائي، قد صارع المرض سنوات عدة قبل أن يلقى ربه قبل أيام بعد أن اشتد به المرض؛ وأُدخل المستشفى.

زملاء الطالب ومعلموه افتقدوه في "المنصة المدرسية"، وعبر برنامج التيمز الذي كان يحضر معهم فيه أثناء تلقيه العلاج، وخلال فترة تنويمه في المستشفى، سائلين الله تعالى أن يربط على قلب والدَيه وإخوانه، وأن يجبر مصابهم، ويجعله ذخرًا وشفيعًا لهم في الجنة.