ICO تعلن إطلاق برنامج "عبر الإبل" و"سفراء المنظمة الدولية"

"بن حثلين": نهدف لنشر المحبة والسلام

أطلق مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل (ICO)، الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، البرنامج الدولي "عبر الإبل" الذي يهتم بنشر أنشطة اﻹﺑﻞ وإرﺛﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ.



كما أطلق مبادرة "سفراء المنظمة الدولية للإبل"، التي تسعى إلى جذب شخصيات عالمية عامة في مختلف مجالات الحياة، للتعاون مع المنظمة في نشر الوعي بالموروث الثقافي للإبل.



وتهدف المنظمة من البرنامج والمبادرة إلى نشر القيم الإنسانية وتعزيز السلام العالمي وزيادة التقارب بين الشعوب وتعزيز رؤية المنظمة ورسالتها.



ودعا "ابن حثلين" عبر حسابه على "تويتر"، جميع الشخصيات العامة والمؤثرة في العالم والمهتمة بهذا الموروث الثقافي، مشاركة المنظمة في نشر رسالة السلام والمحبة بين الشعوب؛ كون الإبل وأنشطتها إرثًا عالميًّا.



وأكدت المنظمة الدولية للإبل أن "البرنامج العالمي (عبر الإبل)، ومبادرة (سفراء المنظمة الدولية للإبل) لهما العديد من الأهداف؛ أبرزها: نشر موروث الإبل الثقافي، والتوعية به، والترويج له، وتحقيق التقارب بين شعوب العالم تحت شعار "مجتمع واحد" لكل المهتمين بالإبل وإرثها العالمي".



وتهدف المنظمة من برنامج "عبر الإبل" إلى تعزيز كلٍّ من: أنشطة الإبل، والحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة، والسلوكيات الإيجابية، ومساهمة الإبل في الإنجازات التنموية.



ومن بين أهدافه أيضًا: نشر رسالة أمن وسلام ومحبة بين جميع دول العالم، ونشر ممارسة أنشطة الإبل دون تمييز، ونشر ثقافة وممارسة أنشطة الإبل بين الأجيال الجديدة والناشئة.



وللبرنامج مهام عديدة؛ منها: اختيار عدد ﻣـن الشخصيات العالمية لتقلد لقب (سفراء المنظمة الدولية للإبل)، في إطار تعزيز ثقافة الاهتمام بالإبل باعتبارها موروثًا ثقافيًّا وحضاريًّا مشتركًا بين العديد من الدول، سواء في المنطقة العربية أو العالم.



وتكاملًا مع الأهداف والمهام السابقة، يحرص البرنامج على تطوير عدد من المجالات؛ من أهمها: "الصداقة، الأمن، الحوار، اللياقة، الأخلاق، الثقافة، التطوع، التميز، التعليم، التطوير، الاعتدال، الصحة، الإغاثة".



أمّا مبادرة "سفراء المنظمة الدولية للإبل" فتعنى بجذب شخصيات عالمية عامة في مختلف مجالات الحياة، واختيارها للتعاون مع المنظمة في نشر الوعي بالموروث الثقافي للإبل، وتعزيز رؤية المنظمة ورسالتها في ترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز السلام العالمي وزيادة التقارب بين الشعوب كافة.



ويتعاون السفراء المختارون مع المنظمة في مختلف الأنشطة المتنوعة والمتعددة لمدة عام ميلادي كامل، بهدف المشاركة في الأعمال التثقيفية والإرشادية والتوعوية والترويجية لكل ما يتعلق بالإبل وموروثها العالمي وشؤونها المختلفة.



ووضعت المنظمة الدولية للإبل (ICO) عددًا من المعايير يتم اختيار السفراء وفقًا لها، ومن بينها الحصول على تزكية من دولهم بصفتها عضوًا في المنظمة الدولية.



كما يجب أن تكون هذه الشخصيات فاعلة ومؤثرة ومبادرة في مجتمعاتها، ويشترط أن تجتاز الشخصيات المرشحة دورة إعداد سفراء المنظمة الدولية للإبل قبل حصولهم على اللقب.



ووفق آليات الترشيح للحصول على اللقب: يحق لرئيس مجلس إدارة المنظمة ترشيح أي شخصية يراها مناسبة للقب، كما يحق أيضًا لكل دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة ترشيح واختيار شخصية واحدة تنطبق عليها لائحة (سفراء المنظمة الدولية للإبل).



وبعد استيفاء آليات الترشيح كافة، يحدد مجلس إدارة المنظمة عدد السفراء المختارين من بين الشخصيات المرشحة؛ ليمنحهم لقب "سفراء المنظمة الدولية للإبل"، من أجل تفعيل أنشطتهم المختلفة في نشر هذا الموروث الثقافي العالمي.



يذكر أن المنظمة الدولية للإبل (ICO) هي منظمة غير ربحية مقرها الرياض، أسّسها الشيخ فهد بن حثلين في مارس 2019، وتضم حاليًّا نحو 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم الست، وتهدف المنظمة إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل وأنشطتها.