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انهيار وبؤس وجوع.. "واشنطن بوست" تحذّر مما ستؤول إليه الأوضاع في لبنان

قالت عبر تقرير لها: ستكون مرحلة قاسية لم تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية

حذّرت صحيفة أمريكية، من تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان وما ستؤول إليه الأمور في المستقبل بالنسبة للمواطنين اللبنانيين.

وذكر تقرير صادر عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن لبنان مقبل على الانهيار والبؤس والجوع؛ حيث ستكون هذه المرحلة قاسية لم تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية.

ونقل عن مصادر خاصة استبعاد موافقة صندوق النقد الدولي على القرض؛ نظرًا لفشل الحكومة اللبنانية في تقديم خطة إصلاح حقيقية، بالإضافة إلى تزايد الانقسام السياسي في البلاد.

وأضاف التقرير وفق "سبوتنيك" أن العملة اللبنانية بلغت مستويات منخفضة جديدة مع تسارع الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد؛ مما ينذر بمزيد من البؤس لملايين اللبنانيين الذين تبخرت قيمة مدخراتهم ورواتبهم.

وتابع: "الاحتجاجات واسعة النطاق في الشوارع ضد الفساد والمحسوبية التي كانت السبب الرئيسي لمشاكل البلاد، قد ضاعفت من حدة الانحدار وشلت الاقتصاد لأسابيع.

وأقفلت معظم المحلات التجارية والملاحم أبوابها، في مختلف المناطق اللبنانية؛ لعدم قدرتها على تأمين البضائع بسعر الصرف في السوق السوداء الذي ناهز الـ7500 ليرة لبنانية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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انهيار وبؤس وجوع.. "واشنطن بوست" تحذّر مما ستؤول إليه الأوضاع في لبنان
سبق

حذّرت صحيفة أمريكية، من تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان وما ستؤول إليه الأمور في المستقبل بالنسبة للمواطنين اللبنانيين.

وذكر تقرير صادر عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن لبنان مقبل على الانهيار والبؤس والجوع؛ حيث ستكون هذه المرحلة قاسية لم تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية.

ونقل عن مصادر خاصة استبعاد موافقة صندوق النقد الدولي على القرض؛ نظرًا لفشل الحكومة اللبنانية في تقديم خطة إصلاح حقيقية، بالإضافة إلى تزايد الانقسام السياسي في البلاد.

وأضاف التقرير وفق "سبوتنيك" أن العملة اللبنانية بلغت مستويات منخفضة جديدة مع تسارع الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد؛ مما ينذر بمزيد من البؤس لملايين اللبنانيين الذين تبخرت قيمة مدخراتهم ورواتبهم.

وتابع: "الاحتجاجات واسعة النطاق في الشوارع ضد الفساد والمحسوبية التي كانت السبب الرئيسي لمشاكل البلاد، قد ضاعفت من حدة الانحدار وشلت الاقتصاد لأسابيع.

وأقفلت معظم المحلات التجارية والملاحم أبوابها، في مختلف المناطق اللبنانية؛ لعدم قدرتها على تأمين البضائع بسعر الصرف في السوق السوداء الذي ناهز الـ7500 ليرة لبنانية.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
11:18 AM

انهيار وبؤس وجوع.. "واشنطن بوست" تحذّر مما ستؤول إليه الأوضاع في لبنان

قالت عبر تقرير لها: ستكون مرحلة قاسية لم تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت صحيفة أمريكية، من تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان وما ستؤول إليه الأمور في المستقبل بالنسبة للمواطنين اللبنانيين.

وذكر تقرير صادر عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن لبنان مقبل على الانهيار والبؤس والجوع؛ حيث ستكون هذه المرحلة قاسية لم تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية.

ونقل عن مصادر خاصة استبعاد موافقة صندوق النقد الدولي على القرض؛ نظرًا لفشل الحكومة اللبنانية في تقديم خطة إصلاح حقيقية، بالإضافة إلى تزايد الانقسام السياسي في البلاد.

وأضاف التقرير وفق "سبوتنيك" أن العملة اللبنانية بلغت مستويات منخفضة جديدة مع تسارع الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد؛ مما ينذر بمزيد من البؤس لملايين اللبنانيين الذين تبخرت قيمة مدخراتهم ورواتبهم.

وتابع: "الاحتجاجات واسعة النطاق في الشوارع ضد الفساد والمحسوبية التي كانت السبب الرئيسي لمشاكل البلاد، قد ضاعفت من حدة الانحدار وشلت الاقتصاد لأسابيع.

وأقفلت معظم المحلات التجارية والملاحم أبوابها، في مختلف المناطق اللبنانية؛ لعدم قدرتها على تأمين البضائع بسعر الصرف في السوق السوداء الذي ناهز الـ7500 ليرة لبنانية.

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