أمير الرياض يرعى تكريم النادي الأدبي لـ"السبيّل" الأربعاء المقبل

بحضور جمع من مثقفي وأدباء المملكة ورؤساء الأندية

يرعى أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز حفل نادي الرياض الأدبي؛ لتكريم الدكتور عبدالعزيز السبيل في قاعة الملك فيصل في فندق الرياض إنتركونتيننتال مساء الأربعاء المقبل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور صالح المحمود أن الحفل سيكون تتويجاً للمسيرة الحافلة التي مرّ بها المكرم في خدمة الثقافة والأدب في المملكة ومساهماته الوطنية المميزة.

وكشف "المحمود" أن حفل التكريم الذي سيحضره جمع من مثقفي وأدباء المملكة ورؤساء الأندية الأدبية، وذلك ضمن سلسلة التكريم التي يقيمها النادي لأبرز الأسماء التي خدمت الثقافة السعودية في مواقعها الوظيفية أو القيادية.